Ледяная благодать

Ежегодно в Крещенскую ночь происходит чудо – все земные воды становятся целебными. Так считают верующие, а ученые пытаются объяснить этот феномен со своих позиций.

У казахстанского народа, независимо от вероисповедания, Крещение – один из любимых праздников. Он давно утратил исключительно религиозную составляющую, став объединяющим событием, фактором, способствующим укреплению дружбы и взаимопонимания между этносами. В ледяную прорубь погружаются ингуши, уйгуры, украинцы, армяне, казахи, корейцы, русские...

В этом году для крещенских купаний в Алматы было отведено девять специальных мест, расположенных вблизи православных храмов.

– В прорубь окунаюсь уже порядка десяти лет, – говорит алматинка Венера Машинбаева. – Я мусульманка, в воду вхожу со своей молитвой и знанием того, что Бог един, разнятся лишь религиозные традиции. Перерыв делала лишь на период карантина. Все члены моей семьи поддерживают меня в этом благом начинании, но пока никто из них не решился последовать моему примеру. И еще очень ощутимый бонус – стала гораздо меньше болеть.

Ольга Азимова пришла на крещенские купания с семьей, каждый год девушка старается не пропускать возможность окунуться в живительную бодрящую водичку.

– Прерывалась лишь на декрет, – рассказывает Ольга. – Получаешь прилив бодрости и мощный мотивационный заряд на целый год, это если говорить обывательским языком. А для верующих, конечно, все гораздо глубже.

На самом деле окунаться в прорубь совершенно необязательное условие для верующего человека. Это, скорее, дань традиции. Да и если обратиться к истории, то и вода в реке Иордань была куда как теплее, чем в минус 15 алматинской зимы. Не сразу, но все же на благое дело решилась и я. Писать о том, чего не прочувствовала на себе, сложнее. Хорошо, что в Серафимо-Иверском женском монастыре все было обустроено наилучшим образом. И купель, и теплые раздевалки, и согревающие напитки: чай, кофе, бульон и подогретый монастырский кагор.

Под «заботливые» просьбы фотокорреспондента – не торопиться, улыбаться и все делать медленно – ступила в ледяную воду. Увещевания коллеги с этой секунды уже не были слышны. Тело прожгло миллионами острых игл, и сами собой в уме полились слова молитвы и благодарности. Фотомодель из меня вышла никудышная, фотограф остался недоволен и попросил повторить. Но заботливые прихожане, наблюдавшие эту картину со стороны, устроили юмористу взбучку и помогли «горе-модели» добраться до раздевалки. Понять, что чувствуешь в такой благодатный момент, сможет лишь тот, кто хоть раз сам испытал это. Ощущение невероятной чистоты, легкости и тепла. Ну, тепло, наверное, все же было от кагора. Но все остальное – истинная благодать.

И пока физики пытаются найти объ­яснения феномену крещенской воды, мы, казахстанцы, окунаемся в прорубь, молим Создателя о своем и об общих благах, желаем друг другу здоровья, достатка и мирного неба над головой. И, кажется, в этот день наши молитвы доходят до адресата быстрее.