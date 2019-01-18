Ледяная сказка

Где, как не в Астане, славящейся снежной, морозной зимой и имеющей множество удобных площадок для посещения, демонстрировать столь необычное и непостоянное творчество, как художественная резка льда?! Каждую зиму столицу украшают десятки ледяных городков, но конкурс, да еще и международный, акимат района «Есиль» организовал впервые.

В нем приняли участие 14 команд­ из Казахстана, России и Китая. Наша страна была представлена широко – приехали специалисты из Актобе, Караганды, Актау, Уральска, Риддера, Кызылорды, Талдыкоргана, Костанайской и Акмолинской областей. Только из Астаны было несколько команд!

Четыре дня они трудились на территории Ботанического сада, создавая настоящую «Восточную сказку. Тысяча и одна ночь Астаны». Именно такой была заявлена тема конкурса. Так здесь появились ледяные джинны и драконы, Синдбад и Аладдин, Жасмин и Шахерезада. Филигранно выполненные из такого хрупкого материала, как лед, они поражают воображение своим изяществом и красотой.

– На создание нашей композиции «Прелестница Востока» высотой 3 метра ушло 5–6 кубометров льда. Думаю, до конца зимы она порадует астанинцев, – говорит участник карагандинской команды Айдар Асенов.

Уже несколько лет свободный художник увлекается резкой льда, участвует в конкурсах в Каркаралинске, Алматы, российских городах. Летом занимается настенной живописью, изготовлением фигур из глины, стекловолокна, бетона, гипса.

– На таких мероприятиях мы знакомимся, делимся впечатлениями, опытом. В этот раз интересно было наблюдать за работой китайских коллег, у них профессиональный подход к делу, но свои секреты они не раскрывают. Например, есть у них необычные инструменты, сделанные, скорее всего, на заказ, которые упрощают работу. Ведь чем больше инструментов, помимо стамесок, топоров и бензопилы, тем легче придавать изящество своим работам, – делится Айдар.

Жюри под председательством главы Союза художников Астаны Жанузака Мусапира было нелегко выбрать победителей. Оценивались оригинальность, раскрытие темы, выразительность композиции, сложность и качество исполнения.

– В конкурсе приняли участие как профессиональные художники и скульпторы, так и художники-любители. Но все работы выполнены с душой, талантливой рукой мастера. Все фигуры стали украшением Ботаничес­кого сада, расположившись у главной арки, и вызвали немалый интерес у жителей и гостей города, – сказал на церемонии награждения исполняющий обязанности заместителя акима района «Есиль» Нурлан Омаров.

Общий призовой фонд конкурса составил 3 млн тенге. Третье и первое места поделили китайские команды из Гонконга (композиция «Путешествие Аладдина и Жасмин по Астане») и Харбина («Павлины летят на юго-восток»).

«Серебро» завоевала столичная команда Astana Ice master, в которую вошли педагог и его ученик – 22-летний Тай Корпешев. Их работа «Синд­бад-мореход и Дракон» получилась высокой – больше 3,5 м, а, например, изгиб спины дракона они выполняли почти полдня, такой сложной оказалась задача.

И наконец, Гран-при конкурса и 1 млн тенге достались команде «Степняки» (Акмолинская область). Композиция «Степное притяжение» вобрала в себя историю Казахстана с древних времен и до наших дней. Отражены основные символы, такие как Байтерек и космодром Байконур.

– Лед – податливый, красивый материал, и если инструменты хорошо заточены, то он легко поддается руке мастера. Но главный инструмент все-таки фантазия, – рассказал после награждения победитель Манарбек Бурмаганов.

Вместе с сыном Биржаном профессиональный художник уже не первый раз участвует в конкурсах, но сетует, что, к сожалению, у нас их проводится мало, приходится ездить в Россию. Например, в Астане в последний раз он побеждал в подобном конкурсе аж в 2005 году.

– Астана – северный город, здесь прекрасные погодные условия, и такие конкурсы просто необходимы, – считает Манарбек Бурмаганов. – Мы очень старались, понимали ответственность, выкладывались по полной. Было много молодых, и мы учимся друг у друга, повышаем свой профессионализм.