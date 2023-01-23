Легализация авто: первую машину зарегистрировали в Алматы

Автомобиль был ввезен из Армении в 2019 году.

Фото: polisia.kz

Первая автомашина в рамках кампании легализации иностранного авто зарегистрирована в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, алматинец – 39-летний Сейилбек Олжабеков сегодня первым в Казахстане зарегистрировал свой автомобиль, ввезенный в Алматы из Армении в 2019 году.

"Я – многодетный отец, зарабатываю на жизнь с помощью этой машины, осуществляю частные пассажирские перевозки. Воспользовался такой уникальной возможностью, которую предоставило нам государство. Это реальная поддержка народа. Мы очень благодарны. Наконец-то я смог узаконить свой автомобиль", – сказал Сейилбек Олжабеков.

Напомним, сегодня, 23 января, в Казахстане стартовала кампания по легализации иностранных автомобилей. Любой автовладелец может воспользоваться данной акцией и подать заявку на проведение легализации.