Легализованное будущее

С точки зрения экспертов, легализация капитала и имущества граждан – это существенный шаг на пути формирования в Казахстане цивилизованной фискальной культуры, на которой держится благополучие развитых стран. В предстоящей перспективе в Казахстане будет введена система всеобщего декларирования, которая обеспечит полноценный охват населения налоговым администрированием, включая тех, чьи доходы растут не по дням, а по часам, но не служат источниками роста национальной экономики.
Согласно данным Министерства финансов, к настоящему периоду на легализацию имущества, находящегося на территории республики, в комиссии при местных исполнительных органах поступило 31 905 заявлений на общую сумму 296,5 млрд. тенге. В частности, это 26 320 жилых объектов на сумму 210,5 млрд. тенге, 13 815 нежилых объектов – 82,9 млрд. тенге.
По состоянию на 5 мая 2015 года легализовано 23 558 объектов и ценных бумаг на сумму 159,2 млрд. тенге. На легализацию имущества, находящегося за пределами РК, в органы государственных доходов поступило 11 заявлений на общую сумму 228,8 млн. тенге.
Согласно данным Национального банка РК, на сегодня банками второго уровня открыто 114 сберегательных счетов на легализацию денег на общую сумму 68 млрд. тенге, из которых снято со сберегательных счетов 23,8 млрд. тенге, уплачено в бюджет 2,6 млрд. тенге сбора за легализацию денег. При этом общая сумма инвестиций в экономику страны в рамках легализации составила 34,3 млрд. тенге, в бюджет государства в виде доходов от легализации имущества поступило 2,6 млрд. тенге.

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