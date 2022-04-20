​​​​​​​Легче предупредить

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Азамат Сулейменов, Мангистауская область

В регионе увеличился процент выявления онкозаболеваний на ранней стадии.

За три месяца текущего года в регионе выявлено 230 больных раком, число состоящих на учете достигло 4 657 человек. Об этом в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций рассказал директор Мангистауского областного онкологического диспансера Нурлан Жариев.

Чаще всего у пациентов обнаруживают рак молочной железы, шейки матки, пищевода, желудка и кишечного тракта. В этом году эти заболевания диагностировали у 104 человек, или в 45,2% от общего количества выявленных случаев.

– С начала года прирост больных, выявленных на I–II стадии заболевания, составил 12,7%. Количест­во больных раком, выявляе­мых на IV стадии, снизилось на 38,2%. Смертность от онкозаболеваний стала меньше на 34,1% по сравнению с прошлым годом, – констатировал Нурлан Жариев.

Увеличение случаев онкозаболеваний, выявленных на ранних стадиях, стало возможным благодаря проведению комплекса мероприятий. Руководитель онкодиспансера пояснил, что в онкологических центрах респуб­лики действует проект «Жасыл жолақ», включающий ежедневное наблюдение за онкологическими больными со дня их прибытия в поликлинику и контроль за своев­ременным посещением онкологического диспансера.

В прошлом году совместно с областным управлением здравоохранения в регионе был открыт Ситуационный центр, работа которого помогает в деле ранней диагностики онкозаболеваний. В результате уровень выявления больных на первой стадии показал положительную динамику. Через Ситуационный центр прибыло 140 пациентов, у 29 из них рак выявлен на первой степени развития. В основном это злокачественные опухоли у женщин: рак шейки матки, молочной железы, кожи и щитовидной железы.

Сегодня в областном онкологическом диспансере работают более 40 врачей. В текущем году по резидентуре прошли обучение три молодых специалиста. Для полного охвата медучреждения специалистами в 2022 году на обучение 15 врачей в области онкологии будут выделены гранты за счет диспансера.

По словам Нурлана Жариева, у них созданы условия для проведения клинических и диагностических исследований. Работают лаборатории для проведения иммуногистохимических, гистологических, цитологических и клинических исследований, а также проведения маммографии и томосинтеза молочных желез, эндоскопических диагностических исследований, компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

– Сегодня онкологическая служба области работает по трем направлениям: это химио­терапия, лучевая терапия и хирургическое вмешательство. Для обеспечения качественного оказания услуг больным в диспансере трудятся специалисты по диагностике и лечению, в штате есть кандидаты и доктора медицинских наук, – проинформировал Нурлан Жариев.

За три месяца при помощи лучевой терапии лечение на базе Мангистауского онкодиспансера получили более 120 человек. В течение прошлого года такую процедуру проходили 160 пациентов, остальные 260 человек предпочли получать лечение в других городах.

– Еще раз напоминаю жителям области о необходимости своев­ременного обращения к специалистам, тем более что есть возможность бесплатно пройти дорогостоящие процеду­ры диагностики – КТ и МРТ. Такой шаг навстречу населению делает государство, на это выделяются значительные средства. В каж­дой поликлинике услуги диагностики оказывают на месте. В прошлом году КТ и МРТ прошли более тысячи человек. Из них 237 онкологических больных. Для этого мы обучаем специалис­тов в поликлиниках, – говорит Нурлан Жариев.

Заместитель руководителя Мангистауского областного онкологического диспансера Тимур Ерубаев поясняет, что работа доврачебных смотровых кабинетов на базе поликлиник является эффективным методом для раннего выявления предопухолевых и опухолевых заболеваний, поэтому пациенты не должны отказываться от посещения кабинета, где проводится осмотр кожных покровов, ротовой полости, а также ректальный осмотр как мужчин, так и женщин. И если у фельдшера возникают какие-либо подозрения, то через врача общей практики, который должен назначить обследование, пациента отправляют к онкологу поликлиники.

– В течение 10 рабочих дней пациента обследуют через «зеленый» коридор, то есть без очередей. После обследования его направляют в диспансер, где с ним работают уже узкие специалисты. Проблема в том, что люди не всегда соглашаются посещать доврачебные смотровые кабинеты. Но отказываться от этого нельзя – выявление болезни на ранней стадии даст шанс на успешное лечение и продление жизни. Все мероприятия, в том числе скрининги, направлены на выявление заболеваний на ранней стадии, поэтому их нельзя игнорировать, – подчеркнул Тимур Ерубаев.

Вспоминая свой многолетний опыт работы, Нурлан Жариев отмечает, что многие не обследуются, будучи уверенными, что у них точно не может быть этой коварной болезни. В итоге драгоценное время уходит, и на поздних стадиях заболевания лечение больного представляет­ся крайне затруднительным.

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