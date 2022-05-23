Спорт
Легенда казахстанского футбола скончался на 73-м году жизни

Легенда нашего футбола

Известный футболист, тренер и легенда казахстанского футбола Сергей Гороховодацкий скончался на 73-м году жизни, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

Уроженец Свердловска (ныне Екатеринбург) после нескольких сезонов в родном «Уралмаше», омском «Иртыше» и тюменском «Нефтянике» в 1973 году оказался в усть-каменогорском «Востоке». И с тех пор его судьба была связана с Казахстаном, где он состоялся как выдающийся игрок и тренер. Помимо «Востока» выступал за алматинский «Кайрат» и семипалатинский «Спартак».

После игровой карьеры работал главным тренером в таких клубах, как петропавловский «Авангард», семипалатинский «Спартак», «Женис», карагандинский «Шахтер», «Кайсар» и «Казахмыс». В 2000 году привел столичный клуб к первому чемпионству Казахстана. Также Гороховодацкий тренировал олимпийскую (1995⁄96), молодежную (2009) и национальную сборные Казахстана (1998).

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