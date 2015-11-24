​Легенда песенного искусства

Участниками заседания вместе с известными учеными, общественными деятелями, писателями и поэтами стали представители Кыргызского культурного центра, сотрудники литературно-мемориального музея Суюнбая Аронулы, преподаватели и студенты столичных вузов.

По словам директора Национального музея Дархана Мынбая, цель мероприятия – знакомство с жизнью и творчеством Суюнбая Аронулы, раскрытие всех граней таланта народного акына, родившегося в одном из красивейших регионов нашей страны – Жетысу.

– Его произведения, дошедшие до нас, являются национальной гордостью, золотой коллекцией – сказал Д. Мынбай. – Поэтическую силу и гражданскую позицию Суюнбая можно проследить по его стихам, спетым им во время айтысов. Один из самых известных – айтыс «Суюнбай и Катаган» на кыргызской земле, в котором он рассматривает жизнь казахов и кыргызов как единое целое, не отделяя их друг от друга. Он воспевает такие важные качества, как сплоченность и единство нации, человеколюбие и любовь к родной земле, которые актуальны и на современном этапе развития Казахстана.

Многие казахстанцы познакомились с Суюнбаем, когда увидели его образ на первой казахстанской банкноте, но немногие знали его наследие. Между тем Суюнбай еще при жизни стал легендой песенного искусства, и его творчество является единым культурным наследием для всех тюркоязычных народов. Тема единства и дружбы народов в терме, жырах и дастанах Суюнбая Аронулы всегда занимала особое место.

Литературовед, фольклорист, доктор филологических наук Сеит Каскабасов, один из исследователей творчества Суюнбая, утверждает, что он, как Асан-кайгы и Бухар-жырау, прежде всего жырау – настоящий мастер слова, что выше звания акына. «Талант Суюнбая многогранен – он и акын, и жырау, и жыршы. Такое встречается редко, это уникальное явление. Для жырау думы о народе важнее личного благополучия, им свойственно глубокое понимание социальных проблем своего времени. Поэтому не случайно в степной иерархии после ханов стояли жырау, а за ними – батыры», – подчеркнул он.

Известно, что творчество Суюнбая очень почитаемо в Кыргызстане, так как именно в айтысах с кыргызскими акынами Катаганом, Арыстанбеком и другими содержится богатый материал для изучения, и их наследие укрепляет дружбу двух наших братских народов. Причем произведения Суюнбая включены в программу вузов Кыргызстана. Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Казахстане Эсенгула Омуралиева и присутствие в музее представителей Кыргызского культурного центра были подтверждением этих слов.

Также Национальный музей РК совместно с Литературно-мемориальным музеем Суюнбая Аронулы организовал передвижную выставку, где представлены экспонаты, принадлежавшие акынам ХIХ века, труды, научные исследования, поэтические посвящения писателей и поэтов ХХ века жанру айтыс и акынам. А современные акыны Сырым Ауезхан и Танжарык Ержан продемонстрировали высокие образцы искусства нынешнего айтыса и айтыса времен Суюнбая Аронулы.