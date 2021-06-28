Легендарное выступление Кажымукана повторили силачи из ВКО

Общество
1688
Фото из источника
Атлеты Восточного Казахстана поборолись за звание сильнейшего спортсмена в состязании Batyrs' Battle, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.   

Автор идеи проекта известный атлет и амбассадор Министерства культуры и спорта РК Сергей Цырульников пояснил, что номера подобраны не случайно – именно их когда-то выполнял знаменитый казахстанский атлет Кажымукан Мунайтпасов.

"Это не просто спортивное, но и еще и культурное мероприятие. Так мы отмечаем 150-летие Кажымукана Мунайтпасова. Наши батыры попробуют повторить номера из выступления легендарного палуана. Также мероприятие носит воспитательный характер. Мы должны передавать силовые традиции молодому поколению и сохранять традиции наших предков", – рассказал Сергей Цырульников.



Организаторами данного мероприятия выступил Казахстанский союз спортсменов.

В соревновании приняли участие восемь атлетов со всего Восточного Казахстана. Спортсмены состязались в подъеме мешков на высоту, подъеме бревна, подъеме природного камня, сгибании металлического прута, борьбе на поясах.

После напряженной борьбы пояс победителя Batyrs' Battle в Усть-Каменогорске завоевал мастер спорта Республики Казахстан по греко-римской борьбе, серебряный призер Чемпионата Азии Салават Ахметкали. Остальные участники соревнования получили наградные медали и благодарственные грамоты.

В заключение мероприятия с поздравлениями выступил председатель Казахстанского союза спортсменов Азамат Карлыгашев.

"От лица союза поздравляю всех победителей сегодняшнего соревнования. Хотелось, чтобы данный вид спорта развивался у нас в стране, ведь это не просто пропаганда здорового образа жизни, но и возрождение культуры наших прославленных палуанов", – отметил Азамат Карлыгашев.

Отметим, что состязания Batyrs' Battle пройдут еще в трех городах Казахстана – Актобе, Туркестане, Нур-Султане. Обладатели двух первых мест смогут принять участие в финале республиканского соревнования в столице Казахстана.



Популярное

Все
Сфера спорта претерпит серьезные изменения
Год перемен для Баянаула
Здоровье не купишь?
Оттаиваем и оживаем
Победа, растопившая лед равнодушия
С огнем шутить опасно!
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Ставить и достигать цели
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Боевой путь пулеметчика
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
«Замандас 21»: там, где царят любовь и забота
Изменения в «Барысе» и феноменальный рекорд Овечкина
Токаев прибыл в Шымкент
Казахстан увеличил шансы на выход в стыки Евро-2026 по футзалу
Незнание законов не освобождает от... профессии
Крупные инвестпроекты KEGOC, Казахтелекома и Самрук-Энерго рассмотрели в кабмине
О резкой смене погоды предупредили казахстанцев
Когда воде требуется особое разрешение
Граждан Китая вызволили из солончаковой западни в Костанайской области
Плачевное состояние автодорог вызвало резкую критику депутатов
За второй хлеб – первый спрос
Ученики NIS победили в конкурсе NASA
Правительство должно действовать эффективно и решительно – Токаев о защите экономики Казахстана
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте

Читайте также

Когда празднуют Пасху в 2025 году
Туристы пожаловались на состояние историко-культурного комп…
Более 50 тысяч семей в Казахстане вышли из состояния беднос…
В Казахстане растет доля занятых тяжелым физическим трудом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]