Атлеты Восточного Казахстана поборолись за звание сильнейшего спортсмена в состязании Batyrs' Battle, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Инфоцентр ВКО.
Автор идеи проекта известный атлет и амбассадор Министерства культуры и спорта РК Сергей Цырульников пояснил, что номера подобраны не случайно – именно их когда-то выполнял знаменитый казахстанский атлет Кажымукан Мунайтпасов.
"Это не просто спортивное, но и еще и культурное мероприятие. Так мы отмечаем 150-летие Кажымукана Мунайтпасова. Наши батыры попробуют повторить номера из выступления легендарного палуана. Также мероприятие носит воспитательный характер. Мы должны передавать силовые традиции молодому поколению и сохранять традиции наших предков", – рассказал Сергей Цырульников.
Организаторами данного мероприятия выступил Казахстанский союз спортсменов.
В соревновании приняли участие восемь атлетов со всего Восточного Казахстана. Спортсмены состязались в подъеме мешков на высоту, подъеме бревна, подъеме природного камня, сгибании металлического прута, борьбе на поясах.
После напряженной борьбы пояс победителя Batyrs' Battle в Усть-Каменогорске завоевал мастер спорта Республики Казахстан по греко-римской борьбе, серебряный призер Чемпионата Азии Салават Ахметкали. Остальные участники соревнования получили наградные медали и благодарственные грамоты.
В заключение мероприятия с поздравлениями выступил председатель Казахстанского союза спортсменов Азамат Карлыгашев.
"От лица союза поздравляю всех победителей сегодняшнего соревнования. Хотелось, чтобы данный вид спорта развивался у нас в стране, ведь это не просто пропаганда здорового образа жизни, но и возрождение культуры наших прославленных палуанов", – отметил Азамат Карлыгашев.
Отметим, что состязания Batyrs' Battle пройдут еще в трех городах Казахстана – Актобе, Туркестане, Нур-Султане. Обладатели двух первых мест смогут принять участие в финале республиканского соревнования в столице Казахстана.