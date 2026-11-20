Британский актер сэр Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет в среду в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией. Сообщение об этом появилось в четверг на странице актера в инстаграме, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

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Сообщается, что в последние дни жизни он находился «под нежной опекой своей любимой жены Санни».

«Его окружали любовью родные и друзья. Рядом с ним звучала живая музыка, читались молитвы, были слезы, смех и те глубокие чувства, которые только он мог вызывать в людях после целой жизни, посвященной всем нам. Мы навсегда сохраним в памяти умиротворение и задумчивость на его лице - неизменное напоминание о его непобедимом благородстве», - написали близкие актера.

Карьера Патрика Стюарта продолжалась почти 70 лет, за которые он прошел путь от любительских постановок в маленькой английской церкви до мировых премьер на подмостках Бродвея, а также до главных ролей в кино и на телевидении.

Патрик Хьюз Стюарт родился 13 июля 1940 года в городе Мирфилд в северо-восточной Англии. Его мать Глэдис работала на текстильной фабрике. Она увлекалась любительским театром и поощряла участие в постановках всех троих своих сыновей. Отец, бывший старшина парашютного полка, пережил эвакуацию британских войск из Дюнкерка во время Второй мировой войны, которая серьезно подорвала его психическое здоровье.

«Мой отец был человеком с очень сильным характером, - вспоминал впоследствии Стюарт. - Говорили, что, когда он выходил на плац, даже птицы переставали петь».

Любовь к театру появилась у юного Патрика еще в школе, когда один из учителей познакомил его с творчеством Шекспира и стал поощрять его актерские способности. Его первым публичным выступлением стала роль в постановке «Золушки» в местной церкви.

В 15 лет Стюарт бросил школу и через некоторое время устроился в местную газету Dewsbury Reporter, где работал репортером и писал некрологи. Одновременно он с энтузиазмом погрузился в бурную театральную жизнь своего города.

Сэр Патрик Стюарт не был актером одного амплуа, он с легкостью переходил от Шекспира и Диккенса на театральных подмостках к командованию звездолетом «Энтерпрайз» в «Звездном пути» и своей знаменитой инвалидной коляске в «Людях Икс» на экране.

За семь десятилетий актерской карьеры сэр Патрик получил несколько премий «Эмми» и «Золотых глобусов», звезду на голливудской Аллее славы и рыцарский титул от королевы Елизаветы II.

Благодаря ролям во франшизах, популярных у нескольких поколений зрителей, сэр Патрик Стюарт завоевал любовь публики самых разных возрастов.

В 2019 году он сыграл современного Мерлина, открыв знаменитую легенду для новой аудитории.