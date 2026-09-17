Легендарный балет Игоря Моисеева выступит в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

20 сентября впервые за долгое время в Астане пройдут гастроли Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, известного во всем мире как Балет Игоря Моисеева, сообщает Kazpravda.kz



Легендарный Балет Игоря Моисеева выступит 20 сентября в Астане на сцене концертного зала «Казахстан» с программой «Танцы народов мира». Это путешествие по культурам разных стран - яркое, живое, полное ритма и эмоций. Танец здесь становится языком, который понятен каждому - вне времени, вне границ!



В 2026 году ансамбль отмечает юбилейную дату – 120 лет со дня рождения своего создателя, великого хореографа XX века Игоря Моисеева.



Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, ведет свою историю с 1937 года.

Игорь Моисеев соединил грамоту классического балета с фольклором и создал жанр особого типа, прежде не входивший в табель хореографического искусства. Открытие Моисеева – уникально, его театр – неповторим.



Жанр народно-сценического танца Игорь Моисеев называл пластическим портретом народа, немой поэзией и зримой песней, хореографической летописью нации.

В репертуаре Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева – танцы народов мира, а также хореографические картины, одноактные балеты на музыку композиторов-симфонистов: Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Александра Бородина, Модеста Мусоргского.

На концерте моисеевцев любой зритель может почувствовать себя как в художественной галерее: перед его взором предстанет уникальное собрание редких полотен и картин. Картин не музейных, а живых – сверкающих свежими красками, яркими характерами, дарящих ни с чем не сравнимый эмоциональный заряд.



Балет Игоря Моисеева посетил с гастролями более 70 стран мира. Первым из профессиональных ансамблей народного танца был удостоен звания Академический. (1967). Награжден Медалью Пяти континентов ЮНЕСКО за вклад в развитие и сохранение народного танца. Включен в список особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. (2015)



Выступление в Казахстане стало возможным благодаря поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и пройдет с программой «Танцы народов мира», в которую входят легендарные хореографические номера в постановке Игоря Моисеева.