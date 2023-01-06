Легендарный международный фестиваль «Азия дауысы» возвращается в музыкальное пространство Казахстана

Стоит отметить, что уже в 1998 году ФИДОФ присвоил фес­тивалю «Азия дауысы» звание лучшего фестиваля мира. Таким образом, еще на заре независимости у нашей страны появился свой высококачественный, имиджевый проект, который был поддержан артистами и специалистами в сфере эстрадной музыки многих стран мира.

Как известно, в разные годы гостями проекта были Сьюзи Кватро, Coolio, Bomfunk MC’s, Николай Носков, Патрисия Каас, Тото Кутуньо, Джимми Саммервиль, Сонер Арыджа, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Boney M., Haddaway и многие другие.

Основатель фестиваля Мурат Иргалиев всегда отмечал, что «Азия дауысы» имел свою неповторимую драматургию, технологию и атмосферу, отличавшие его от других многочисленных международных фестивалей.

К сожалению, после 2004 года фестиваль прекратил свое существование. Но несмотря на то, что сегодня в мире существует много различных фестивалей, которые поражают своими техническими возможностями и списком приглашенных артис­тов, у новых организаторов фестиваля появилась уверенность в том, что даже спустя продолжительный период отсутствия в международном музыкальном пространстве «Азия дауысы» будет значимым, актуальным, а самое главное – желанным событием для многих казахстанцев.

После кончины основателя фестиваля Мурата Иргалиева в 2020 году и режиссера Александра Пономарева в 2021 году права на проведение «Азия дауысы» перешли к общественному фонду «Международный фестиваль «Азия дауысы», который вместе с акиматом Алматы и управлением культуры города инициировал возрождение музыкального события.

Более того, как отмечает генеральный продюсер фестиваля Арманжан Байтасов, сегодня Азия находится в центре внимания международного сообщества и влияет на развитие мировой культуры.

– Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы «Азия дауысы» стал площадкой для лучших исполнителей, и чтобы это было прес­тижно. Фестиваль запланирован на конец июля, и сейчас наша задача – оповестить мировое музыкальное сообщество о своих планах и начать прием заявок на фестиваль, – рассказывает Арманжан Байтасов. – Пока не определены специальные гос­ти, но однозначно аудитория ждет звезд, и здесь мы ставим себе высокую планку и ожидаем артистов мирового масштаба, вслед за которыми приезжают туристы. Нам всем нужны позитивные яркие события. И мы рады, что акимат Алматы заинтересован и поддерживает наш проект, потому что сам по себе фестиваль – это целая серия значимых для развития целой индустрии событий, в частнос­ти, мы планируем проведение международного форума музыкальных продюсеров.

Одновременно с подготовкой к «Азия дауысы» его организаторы хотят подарить казахстанцам еще одно яркое музыкальное событие – проверенный годами и открывший множество звезд эстрады республиканский конкурс «Жас қанат».

Учредитель и президент ОФ «МФ «Азия дауысы» Ирина Ковыряко сообщила, что подать заявку на участие могут талантливые казахстанцы в возрасте от 16 до 27 лет.

– Утверждены сроки проведения конкурса «Жас қанат»: он сос­тоится с 29 мая по 4 июня. Также добавился конкурсный день «Жас қанат. Дети», победители которого будут автоматически участвовать в международном конкурсе «Азия дауысы. Дети», – сказала Ирина Ковыряко. – Последний конкурс до пандемии прошел в 2019 году, и в 2020 году Мурат Иргалиев и Александр Пономарев успели принять часть заявок, поэ­тому мы приняли решение, что они также будут рассмотрены. Также, помимо традиционных номинаций, в этом году будет специальная – Гран-при имени Мурата Иргалиева и Александра Пономарева. Победитель автоматически станет участником «Азия дауысы» на «Медеу».

По словам Ирины Ковыряко, «Жас қанат» в этом году отличается тем, что в рамках программы участникам предстоит выступать в сопровождении оркестра и live-band. Прием зая­вок продлили до 15 февраля 2023 года. Приглашения разосланы во все регионы страны. Уже собрано более 40 заявок.

Как известно, большинство известных казахстанских исполнителей были когда-то участниками конкурса «Жас қанат», прошли его вокальную и сценическую школы. Среди лауреатов и дипломантов разных лет – Медеу Арынбаев, Нурлан Абдуллин, Ерлан Кокеев, группа «Уркер», Мадина Садвакасова, Жанар Дугалова, Маржан Арапбаева, Димаш Кудайберген и многие другие.

– Международный фестиваль «Азия дауысы» и его младший брат «Жас қанат» в свое время проводились на достойном уровне, задавали тон нашей эстраде, и результаты ведь были! – отмечает казахстанский певец Рафаэль. – У исполнителей, авторов, аранжировщиков был стимул к росту и прекрасные для этого возможности. Журналисты, костюмеры, гримеры, телевизионщики – огромное количество профессионалов было вовлечено в эту индустрию. Сколько звезд было открыто на этих конкурсах, сколько песен впервые прозвучало именно там, какие гости к нам приезжали! Поздравляю всех нас с возвращением этого прекрасного события! Будем с нетерпением ждать этот большой народный праздник музыки!