Легендарный международный фестиваль «Азия дауысы» возвращается в музыкальное пространство Казахстана
Спорт
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Юлия Миленькая
Спустя 17 лет событие вновь будет организовано на своей родной площадке – на высокогорном катке «Медеу». Впервые «Азия дауысы» прошел в 1990 году. Тогда на «Медеу» прибыли участники из 15 стран. В 1993-м фестиваль стал членом международной федерации фестивальных организаций (ФИДОФ), а спустя год стал обладателем специальной премии Каннского фестиваля мирового шоу-бизнеса (Франция).