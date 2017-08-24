Департамент юстиции Рио-де-Жанейро вынес распоряжение о тюремном заключении для экс-защитника мадридского "Реала" и сборной Бразилии по футболу Роберто Карлоса за задержку на три месяца в выплате алиментов на двух своих детей, сообщает "Р-Спорт
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Чемпион мира 2002 года 44-летний Карлос, у которого было несколько браков и который не так давно стал отцом в девятый раз, задолжал около 20 000 долларов. Отмечается, что Карлос, который в настоящее время является послом "Реала" в Азии и Океании, заявил о финансовых проблемах, чтобы оправдать просрочку платежа.
По информации astroawani.com, судья Майя де Кастро сообщила, что предложение экс-футболиста выплатить сумму в рассрочку отклонено. Адвокат спортсмена, который в 2011-2012 годах выступал за махачкалинский "Анжи", заявил, что вопрос будет разрешен без тюремного заключения. Роберто Карлос – один из 19 игроков, сыгравших более 100 матчей в Лиге чемпионов.
Известен своими скоростными данными (100 метров Роберто Карлос пробегал менее, чем за 11 секунд) и особо сильными дальними ударами, с которых забил немало голов, в том числе со штрафных.
В 1997 году занял второе место по результатам голосования по присуждению звания игрока года ФИФА, уступив соотечественнику Роналдо. Долгое время ему принадлежал мировой рекорд по силе удара и скорости полета мяча – 198 километров в час; этот рекорд был побит немецким футболистом Лукасом Подольски во время ЧМ-2010 (201 километр в час). Штрафные Роберто Карлос исполнял внешней стороной стопы, из-за чего траектория полета мяча всегда разнообразна.