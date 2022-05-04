Легенды расскажут, какими мы были

В Усть-Каменогорске школьный музей пополнили документы о красноармейце Василии Рыжкине, участвовавшем в составе казахстанской дивизии в битве за Москву.

Небольшой музей в школе № 15 хранит историю 30-й гвардейской дивизии, отличившейся в годы Великой Отечественной войны стойкостью, мужеством и героизмом.

Подразделение, сформированное в Восточно-Казахстанской и Семипалатинской областях как 238-я стрелковая дивизия, одновременно с панфиловцами обороняло советскую столицу. В ноябре-декабре 1941-го дивизия под командованием Геннадия Короткова остановила возле города Алексина танковую армию врага, контрударом освободила город и следом – соседнюю Калугу. В марте 1942 года 238-ю стрелковую удостоили звания «гвардейская» и присвоили номер 30.

«Ей только не повезло встретить военного корреспондента, который рассказал бы о замечательном подвиге коротковцев, – значится в очерке военного историка Бориса Невзорова. – Такого, как корреспондент «Красной звезды» Кривицкий, который описал подвиг 28 героев-панфиловцев».

Недавно жительница Усть-Каменогорска Фаина Шашкина передала школьному музею фото и биографические данные о своем дяде Василии Рыжкине, погибшем как раз в боях под Алексином. Ему было всего 25 лет.

Детство мальчика прошло в Семипалатинском детском доме, трудовой путь он начал в 15 лет в селе Донское Таврического райо­на. По воспоминаниям родных, местные жители его сразу полюбили за легкий нрав и музыкальную одаренность – парень мог играть на гитаре, мандолине, гармошке. В 1938 году его призвали на финскую войну, а в 1941-м он практически первым отправился на фронт.

– От своей мамы я слышала, что первый призыв провожали всем селом, – рассказала пенсионерка. – Вася уже с грузовика-полуторки, увозившего ребят на войну, показал всем вещмешок: «Вот в этом мешке я привезу голову Гитлера!» В ноябре 1941-го на него в Донское пришла самая первая похоронка. В документе было написано: убит в бою в Алексинском районе Тульской области, похоронен в братской могиле.

В семейном альбоме сохранилась единственная довоенная фотография восточноказах­станца в форме красноармейца. На бойце шинель, буденовка. Судя по дате, ему всего 22 года, хотя на вид он кажется вдвое старше.

– Время было такое – сложное, тревожное, – говорит жительница Усть-Каменогорска. – Взрослели быстро. Василий, к сожалению, даже не успел жениться. У него остались две сестры, и благодаря им в кругу родных о нем сохранили память.

Старый снимок и биография солдата из Донского стали очередными экспонатами в школьном музее. По словам педагогов, экспозиция помогает в проведении уроков истории и военно-патриотической работе. Педагоги, дети и родители ведут поисковую работу, сотрудничают с ветеранскими организациями.

– Поиск фактов о казахстанцах –участниках войны имеет большое значение, – отметила директор школы Анаргуль Бектургенева. – Важно как можно больше собрать сведений о тех, кто был в составе дивизии, узнать, как они воевали, какие имеют награды. Наши деды внесли неоценимый вклад в Победу. Мы гордимся ими!