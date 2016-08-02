​Легкие рельсы для Астаны

Свежий выпуск
559
Ануар КАЛМЫКОВ

Как напомнил Ч. Хайвэй, данный проект реализуется в рамках программы сотрудничества Казахстана и Китая в области индустриализации и инвестиций. Правительства двух стран уделяют пристальное внимание процессу строительства, поскольку LRT – яркий пример сотрудничества между двумя странами в несырьевом секторе экономики. Он также подчеркнул, что легкорельсовые трамваи – это экологически чистый вид транспорта, который полностью соответствует реализуемой в Казахстане концепции «зеленой» энергетики.

Ш. Нурышев выразил уверенность, что строительство LRT придаст мощный импульс развитию транспортной инфраструктуры казахстанской столицы, сделает передвижение по городу более удобным.

Договоренность о строительстве легкорельсового транспорта была достигнута на уровне глав государств в ходе взаимных визитов в 2015 году. Протяженность линии составит приблизительно 22 км, на протяжении которой будет образовано 18 станций (в том числе Назарбаев Университет, городок «ЭКСПО-2017», центр города, новый железнодорожный вокзал, аэропорт). Планируется передвижение 19 подвижных составов, а ожидаемый пассажиропоток составит 83 тыс. человек в сутки.

Популярное

Все
Найдена пропавшая в горах Алматинской области семья из семи человек
Приостановлено движение 17 пригородных автобусов в Астане
Возможны задержки и отмены рейсов – Air Astana предупредила пассажиров
Массовое ДТП на трассе в Костанайской области: один человек погиб, трое – в реанимации
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 января
Более 100 участков автодорог закрыты в Казахстане из-за непогоды
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Десятки рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Мажилисмены требуют вызвать руководство правоохранительных органов для ответов о Кантаре
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Потеряет ли Назарбаев иммунитет с утратой закона о первом президенте Казахстана, ответил спикер Мажилиса
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Новым уполномоченным по правам человека в Казахстане стал Артур Ластаев
Касым-Жомарт Токаев принял Эльвиру Азимову
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Реализация прорывных договоренностей между Казахстаном и Узбекистаном: план действий обсудили в Правительстве РК
Токаев анонсировал кадровые изменения в Правительстве
Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта и недропользования
Невиданное доселе произошло вчера на пленарном заседании Мажилиса: депутаты во время обсуждения поправок по вопросам госконтроля за использованием земель, не дождавшись от главы Минсельхоза имен крупнейших землевладельцев, сами их назвали. И это оказались громкие имена
Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев посетил Национальный научный центр материнства и детства
Гульсара Арыстанкулова назначена постпредом Казахстана при Организации ООН
Итоги года. Внешняя политика
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Два комитета хотят упразднить в МВД
Названы самые загрязненные города Казахстана
Женис Касымбек стал акимом Астаны
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Токаев уволил ряд судей
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Коммунальная ломка
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева

Читайте также

Свежий выпуск
С новым домом!
Свежий выпуск
Возрождение легенды спорта
Свежий выпуск
Доступнее для сельчан
Свежий выпуск
Помощь еще будет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]