​Легкие рельсы для Астаны

Как напомнил Ч. Хайвэй, данный проект реализуется в рамках программы сотрудничества Казахстана и Китая в области индустриализации и инвестиций. Правительства двух стран уделяют пристальное внимание процессу строительства, поскольку LRT – яркий пример сотрудничества между двумя странами в несырьевом секторе экономики. Он также подчеркнул, что легкорельсовые трамваи – это экологически чистый вид транспорта, который полностью соответствует реализуемой в Казахстане концепции «зеленой» энергетики.

Ш. Нурышев выразил уверенность, что строительство LRT придаст мощный импульс развитию транспортной инфраструктуры казахстанской столицы, сделает передвижение по городу более удобным.

Договоренность о строительстве легкорельсового транспорта была достигнута на уровне глав государств в ходе взаимных визитов в 2015 году. Протяженность линии составит приблизительно 22 км, на протяжении которой будет образовано 18 станций (в том числе Назарбаев Университет, городок «ЭКСПО-2017», центр города, новый железнодорожный вокзал, аэропорт). Планируется передвижение 19 подвижных составов, а ожидаемый пассажиропоток составит 83 тыс. человек в сутки.