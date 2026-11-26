В Генпрокуратуре рассказали о задержании в Алматы трех подростков, подозреваемых в хранении и сбыте наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного надзорного органа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Участникам наркобизнеса не стоит рассчитывать на анонимность в интернете. Посещение наркомагазинов, переписка с их администраторами, получение заданий и финансовые операции оставляют цифровые следы, позволяющие правоохранительным органам устанавливать личности закладчиков и курьеров, выявлять их связи и отслеживать движение денежных средств. Даже использование псевдонимов и поддельных аккаунтов не мешает установить причастность к преступной деятельности. При этом современные технологии помогают выявлять участников наркосетей и выходить на организаторов преступного бизнеса», - говорится в сообщении.

За кажущейся «быстрой прибылью» неизбежно следуют уголовная ответственность, потеря свободы и разрушенные судьбы, отмечают в ведомстве.



К примеру, в Алматы по подозрению в незаконном хранении наркотиков в целях сбыта и размещению их в тайниках были задержаны три девочки 15, 14 и 12 лет. По данному факту проводится досудебное расследование.



Еще один пример – 19-летняя жительница Житикары, выполнявшая функции «складмена» интернет-магазина по продаже наркотиков. Она осуждена к 7 годам лишения свободы.



Эти случаи наглядно показывают, что обещания быстрого заработка являются лишь способом вовлечения людей в тяжкие преступления. Генеральная прокуратура обращает внимание граждан, особенно молодежи: наркобизнес не оставляет второго шанса. Не существует «безопасной подработки» в качестве закладчика или курьера, как и не существует «легких денег», не влекущих тяжелых последствий.

Никакие деньги не стоят потерянной свободы. Одно необдуманное решение способно перечеркнуть годы учебы, планы, карьеру и будущее. Именно поэтому лучшей защитой остается осознанный выбор в пользу закона, здоровья и жизни без наркотиков, добавили в Генпрокуратуре.