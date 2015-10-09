Легко ли быть королевой?

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА
В спектакле оказался занят практически весь творческий состав театра. Работа над драмой, которую поставили по пьесе заведующего литературной частью Корейского театра Цой Ен Гына, велась около двух месяцев. Главные роли исполнили молодые артисты Наталья Ли и Борис Югай.
«Легко ли быть королевой» – это, по сути, повествование о человеке, жившем в средневековой Корее, его истории жизни, о том, как он воспринимал окружающий мир. О том, что для него было важным, к чему он стремился. И несмотря на то, что действие пьесы разворачивается в средневековой Корее, подобные события могут происходить в любом месте и в любое время. Ведь меняются только декорации, а люди с их страстями остаются прежними.
«Мы специально пригласили южнокорейского режиссера, чтобы привнести в наш спектакль традиционный корейский дух, который был присущ средневековой стране, важные составляющие жизни народа того времени», – пояснила директор театра Любовь Ни. По ее словам, стиль и методы работы Кан Те Сика отличаются от местных режиссеров. Он окончил ГИТИС, имеет большой опыт работы в Корее и России. И сегодня стал известным в театральных кругах, в том числе в Сеуле, где руководит театром «Че».
Артисты признавались, что первое время им были непривычны жесткие, на их взгляд, требования режиссера из Кореи. Но зато теперь они осознают, что хотя с ним работать было непросто, но очень интересно. Благодаря Те Сику они узнали некоторые нюансы корейской культуры, о которых не прочтешь в традиционных книгах и даже в вездесущем Интернете. К примеру, если повернуть вниз пеня – традиционное корейское украшение для волос, то это означает смерть короля. Кан Те Сик обещал вернуться для следующей новой постановки, и артисты с нетерпением ждут его.
Сам режиссер-постановщик Кан Те Сик говорит, что с радостью принял предложение от руководства Корейского театра Казахстана: «Я давно знаком с алматинскими артистами, так как каждый год они приезжают в Корею на Международный театральный фестиваль. Для меня работа в Алматы стала интереснейшим опытом». По мнению театрального критика Сании Кабдиевой, его постановку можно назвать зрелищной, и она предоставила уникальную возможность для глубокого знакомства с национальной корейской культурой. Кроме того, работа с новым режиссером, у которого свое видение, своя стилистика, свое понимание театра, – это всегда новый опыт и потому большой плюс для любого коллектива. А по поводу костюмов критик подчеркнула, что они настолько красивы и необычны, что носить их – это тоже особое искусство.
В рамках церемонии открытия нового театрального сезона артистке балета Корейского театра Юлии Цой вручили престижную премию имени Ким Дина, учрежденную Ассоциацией корейцев Казахстана.

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