​Легко не бывает никогда

– Аскар Чуашович, я хорошо помню, как на одном из первых заседаний акимата области с вашим участием подняли вопрос о необходимости повсеместного строительства участковых пунк­тов полиции. Это действительно актуальная проблема для Южного Казахстана?

– Абсолютно верно. Участковый уполномоченный полиции – это без преувеличения одна из главных фигур в системе МВД. Сама жизнь подсказала, что такие люди необходимы. В правоохранительных органах любой страны и любого населенного пункта должно быть, скажем так, первоначальное звено, которое непосредственно будет работать с людьми.

Только на юге с начала года с участием участковых было раскрыто 3 257 преступлений. Это на 52,2% больше, чем в прошлом году. Для полноты картины скажу, что за девять месяцев у нас зарегистрировано более 27 тысяч преступлений. Цифра внушительная, хотя это почти в два раза ниже, чем в среднем по стране. Особо хочу отметить, что на юге живут законопослушные граждане. К примеру, в расчете на 10 000 населения уровень правонарушений в прошлом году составил 106, в нынешнем году – 129, тогда как в среднем по стране, соответственно, 193 и 224. Результатом работы следственно-оперативных групп, участковых пунктов полиции за 9 месяцев стала передача в суд 8 776 уголовных дел. Это самый высокий показатель по стране. Никто еще не придумал лучшей профилактики, чем неотвратимость наказания.

Настоящим бичом для региона стали разного рода мошенничест­ва. Их удельный вес составляет 15,5%, или 4 187 фактов, многие из которых имели место быть несколько лет тому назад. Они как раз и дают нам рост тяжких и особо тяжких преступлений. За это время каких только схем не придумали мошенники, лишь бы затащить в свои силки потенциальную жертву!

В прошлом году мы создали две следственно-оперативные группы, которые специализируются на расследовании мошенничеств. Принятыми мерами задержано две с половиной сотни мошенников. В суды передано 1 850 дел, что почти на половину больше прошлогоднего. В целом по области раскрываемость выше среднереспуб­ликанского показателя на 11,5%. И помощь участковых инспекторов здесь незаменима. Они смогли активно включиться в работу благодаря тому, что за последние несколько лет построен 201 пункт полиции. У участкового инспектора огромный объем работы, а он у нас до последнего времени не имел, по сути дела, элементарного – помещения для работы. Людям не просто было разобраться, где его искать, куда и кому жаловаться. Далеко не у каждого гражданина есть возможность ехать в РОВД, чтобы написать заявление или сообщить важную информацию о готовящемся преступлении.

– Можно говорить, что теперь проблема участковых пунктов полиции решена повсеместно?

– Практически да. Их сейчас 256. А еще пару лет назад у нас были районы, в которых не было ни одного УПП. К примеру, в Туркестане в Толебийском районе. Между тем УПП – это максимально приближенный к населению дом правительства. На протяжении ряда лет из бюджета выделялись средства для их создания, мы нашли в этом вопросе понимание у руководства области и депутатов областного маслихата. В каждом районе построено минимум десять УПП. В Мактааральском районе, к примеру, их 24, учитывая, что это очень густонаселенный регион.

Конечно, только построить здания – этого мало, надо еще организовать работу, сделать так, чтобы к участковому шли люди, ведь одной из составляющих профилактической деятельности является укрепление взаимодействия с населением. С января 2012 года мы активно занимаемся созданием общественных формирований. За основу взяли Закон «Об участии граждан в охране общественного порядка». Форму такого учас­тия в каждом конкретном случае определяют райотделы полиции и местные исполнительные органы. Так что у нас есть и советы аксакалов, и советы биев, и общественные советы. И они работают, во всяком случае во многих населенных пунктах эффект от них очевиден.

– Аскар Чуашович, вы считаете, что пробудить нулевую терпимость ко всякого рода нарушителям общественного порядка помогло строительство участковых пунктов полиции…

– …и создание общественных советов. УПП стали базой для такой работы. А полномочия совета общественности безграничны. Он может вносить предложения местным исполнительным органам, спрашивать, почему дорожный знак стоит не там, где это целесообразно, почему нет пешеходного перехода, почему ночью играет музыка, нарушая покой граждан, почему нет таврирования и не организован выпас скота и еще десятки подобных «почему».

Следующий наш шаг – создание Общественного совета при ДВД ЮКО, в состав которого во­шли шесть депутатов областного маслихата, три председателя этнокультурных объединений, три ректора вузов. Итогом масштабной работы по привлечению общественности стало обобщение положительного опыта Туркес­тана. Здесь построено 15 УПП и при каждом из них созданы советы общественности, за депутатами закреплены несовершеннолетние, которые склонны к совершению правонарушений. И это дало хороший эффект по наведению общественного порядка. Я сам много езжу по районам, смотрю, анализирую и всегда стараюсь, чтобы наработанный опыт стал достоянием начальников всех райотделов и других ответственных сотрудников.

Участковые сейчас обеспечены служебными помещениями, в которых сделан хороший ремонт, есть оргтехника, Интернет, доступ к базам данных МВД РК. И это немаловажно, ведь наши сотрудники почти круглосуточно работают непосредственно с населением. И когда человек со своими проблемами приходит в участковый пункт полиции, должна быть атмосфера, располагающая к разговору. Ведь граждане порой посвящают участкового в личные тайны, доверяют ему самое сокровенное: угрожает бывший сожитель, избивает сын, неожиданно повзрослевшая дочь стала исчезать из дома, соседи дебоширят и так далее. Во всем необходимо разобраться, выяснить, где есть шанс разрешить конфликтную ситуацию профилактическими методами, а где требуется уже применение Уголовного кодекса. Практика показывает, что без участкового невозможно (он снимает множество вопросов на стадии их возникновения) предотвращая возможные серьезные последствия. Мелкие конфликты, если их не разрешить вовремя, перерастают в крупные. И доходят в том числе до убийства.

– Со стороны кажется, что работа участкового может предложить только ежедневное общение с весьма специфическим контингентом и поток негатива. Скажите, а кто-то сам хочет стать инспектором?

– Почему нет? Участковый, если так разобраться, после сельского акима второе должностное лицо. И уровень зарплаты у него выше, чем у других сотрудников полиции. По 7–8 человек претендуют на одно место участкового, когда мы объявляем конкурс. Но работать приходится со спецконтингентом, и при отборе кадров все эти нюансы необходимо учитывать. Не каждому человеку это под силу, да и требования к участковому достаточно высоки. Полицейский должен быть лицом государства, отвечать за состояние профилактики, уметь наладить сотрудничество с местными исполнительными органами, навести порядок на вверенной ему территории. В его работе много и положительных сторон. Например, искренняя благодарность, когда помог человеку в решении проблемы. Когда установил преступника. Негатив уравновешивается положительными эмоциями, волной позитива. Но, конечно же, работа участкового – очень тяжелый труд. Третью смену, ночные дежурства и рейды никто не отменял.

– Аскар Чуашович, нехватка кадров – чуть ли не хроническая беда службы участковых. У вас есть свое видение решения этой проблемы?

– Да, такая проблема есть. К большому сожалению, среди участковых высокая текучесть кад­ров. Они постоянно уходят в другие подразделения, из участковых черпают сотрудников для пополнения других служб. Не думаю, что это отрицательный момент. То, что люди постоянно профессионально растут, свидетельствует о том, что служба дает базу, которая нужна и применяется в жизни. Но есть участковые, которые и по 20 лет обслуживают учас­ток. Таких немного, но это действительно те, кто знает каждого жителя, и все знают их. Они пользуются максимальным уважением, при них уже второе поколение местных жителей растет. Всё и все у него на виду. И нерешенных вопросов на таких административных участках минимум.

Я сторонник того, чтобы решались вопросы обеспечения жильем участковых, чтобы они оседали на одном месте. Средства на аренду жилья выделяются по линии МВД, но это совсем не то. Когда человек, получив землю, построит дом, он прирастет корнями к этой местности и принесет много пользы обществу. Участковый не должен переезжать с места на мес­то, иначе много времени уходит на знакомство с людьми, изучение особенностей нравов и прочее. Да и то, что у участковых инспекторов потолок звания – капитан, не способствует оседлости. Это служит в определенной степени сдерживающим фактором для тех, кто готов посвятить свою жизнь работе в полиции.

– Где сложнее работать участковому – в городе или деревне?

– В сельской местности проще. Хотя бы потому, что там люди друг друга знают. Нормативы же нагрузки не выдерживаются не только по участковым инспекторам, но и по другим сотрудникам полиции, включая следователей и оперуполномоченных. Мы работаем с двойной нагрузкой. В Южном Казахстане проживают 1 миллион 136 тысяч несовершеннолетних. Это 23,7% от общего числа по всей стране. У нас 1 029 школ. Нам положено 635 инспекторов по делам несовершеннолетних. Но реально их всего 214. И так во всех службах, включая участковых инспекторов.

Нам дополнительно сегодня положено 4 683 сотрудника административной полиции. Но даже ограниченным контингентом за девять месяцев нынешнего года составлено 199 408 протоколов об административных правонарушениях. Это на 72% больше, чем в 2014 году. 1 миллиард 718 миллионов тенге взыскано штрафов. Это вдвое больше прошлогоднего показателя.

– Такая ситуация, когда полицейский работает за себя и за того парня, везде или только в Южном Казахстане?

– В некоторых областях ситуация чуть лучше. Видимо, сказывается еще и состояние областного бюджета. К примеру, в Карагандинской области население на 1 миллион 200 тысяч человек меньше, чем у нас, а полицейских на 1 200 больше. Но уже то, что мы смогли создать сеть УПП – большое дело. К тому же в области появились 13 мини-ЦОУ, 11 интеллектуальных перекрестков, установлена система видеонаблюдения «Умный двор». Это заметно облегчает работу полицейских, да и граждан приучает к порядку. Мы намерены продолжать эту работу и дальше, хотя прекрасно понимаем, что полицейским легко работать не будет никогда.

– Аскар Чуашович, работа полицейского действительно непростая, тут и физический, и психологический перегруз. Как ваши сотрудники снимают стрессы и накопившуюся усталость?

– Я давний приверженец активного отдыха. Это и участие в художественной самодеятельности, что у нас широко практикуется, и спорт. В прошлом году мы организовали проведение полутора десятков массовых спортивных мероприятий, включая соревнования по волейболу, самбо, мини-футболу, рукопашной борьбе, боевой стрельбе, армрестлингу, семейную эстафету «Папа, мама и я».

В Караганде мы выиграли команд­ный чемпионат среди силовых структур по самбо, в Атырау нам не было равных в рукопашном бою, в Павлодаре в қазақ күресі снова первое место. В Шымкенте – по стрельбе из бое­вого оружия, в Костанае по волейболу и футболу команда ДВД ЮКО заняла почетное первое мес­то. На чемпионате мира по мини-футболу среди полицейских, который проходил в Нидерландах, сборную МВД РК представлял ДВД Южно-Казахстанской области. Среди 185 команд­ из 64 стран мира наша команда заняла 5-е мес­то. И таких примеров спортивных достижений много.

Хочу сказать, что хороший спортсмен не может быть плохим работником. Командный дух, чувство локтя напарника присутствуют во всех сферах деятельности полицейского. И оперуполномоченный, находящийся в засаде, и патрульный экипаж на улице, и выезд участкового инспектора на семейный скандал – везде нужны уверенный взгляд стража правопорядка, знание им законов и умение оказать помощь нуждающимся.