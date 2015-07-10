Легко узнать

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Подписав документ, заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по развитию местного содержания NADLoC» Кайсар Аманбаев отметил, что это делается для того, чтобы отечественные потребители могли легко узнавать местную продукцию, которая стоит, как правило, дешевле, и тем самым поддерживать своих товаропроизводителей. Значок «Сделано в Казахстане» непременно будет присутствовать и на коврах, которые пойдут на экспорт.
Ковровые фабрики, запущенные в свободной экономической зоне «Оңтүстік», уже успели завоевать доверие потребителей. Продукцию охотно покупают казахстанцы, оценив широкий ассортимент и высокое качество. В день каждое предприятие выпускает до 700 кв. м ковровой продукции восьми видов плотнос­ти. Обе фабрики имеют возможности для увеличения объема выпуска продукции.

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