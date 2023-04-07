...Легко в бою

На полигоне одновременно проведено тактическое учение с подразделениями Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил РК и межведомственное учение «Бекет-2023» с местными исполнительными органами.

Масштабы мероприятия поражают с первых секунд. Задействовано порядка двух тысяч военнослужащих и свыше полутора тысяч единиц вооружения и военной техники. В ее числе – армейская, фронтовая, а также военно-транс­портная авиация и беспилотные летательные аппараты.

Учения на полигоне «Коктал» проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. А потому в целях безопасности посторонним запрещено любое передвижение. Наблюдать за ходом операции можно только со специально отведенных мест. Но даже на безопасном расстоянии ощущается серьезный накал происходящего. Весь ход учений – под контролем министра обороны генерал-полковника РК Руслана Жаксылыкова, акима области Жетысу Бейбита Исабаева, главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Еркина Ботаканова и представителей других силовых структур.

В тактических учениях, проводимых в рамках первого этапа стратегического командно-штабного учения «Батыл Тойтарыс», приняли участие соединения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил РК, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Министерства по ЧС, воинские части и подразделения Национальной гвардии, сотрудники правоохранительных и местных исполнительных органов.

«Батыл Тойтарыс» организованы в рамках выполнения поручений Главы государства. Главная их цель – обеспечить эффективную координацию между силовыми структурами, наладить их оперативную и военно-техническую совместимость, а также апробировать новые подходы в организации применения разноведомственных группировок. Словом, это своего рода масштабная проверка всех структур. Важно и то, что нынешние учения стали первыми для десантно-штурмовых войск, являющихся резервом Верховного Главнокомандующего. Именно эти войска в прошлом году были определены в качестве самостоятельного рода вооруженных сил.

Большая часть информации о проводимой на полигоне учебной операции не подлежит разглашению. По замыслу, военнослужащие Пограничной службы КНБ обнаруживают прорыв вооруженными людьми одного из участков границы. Мобильные группы смогли задержать часть условных нарушителей, остальные же успевают укрыться в ближайшем населенном пункте. К операции подключаются все структуры. Так, департамент полиции проводит эвакуацию мирных жителей в район фильтрационного пункта. Его, в свою очередь, оперативно организовали местные исполнительные органы. После тщательной проверки эвакуированных отправляют в пункт временного содержания. По мере надобности им оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также выдают предметы первой необходимости.

В это же время десантно-штурмовые подразделения окружили условный населенный пункт, и началась самая «зрелищная» часть операции: огонь с воздуха, боевая стрельба, взрывы, активное передвижение боевых машин и специальной техники. При поддержке артиллерии, армейской и фронтовой авиации были уничтожены огневые точки и укреп­ленные пункты противника. Подразделения Национальной гвардии выполнили задачи по поиску схронов оружия и зачистке поселка. Также по ходу учений военнослужащие Конаев­ского соединения десантно-штурмовых войск выполнили десантирование парашютным способом с самолета военно-транспортной авиации С-295 и посадочным способом с вертолетов армейской авиации Ми-17.

Общее руководство учениями осуществлял командующий десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев. Основная их цель – подготовка к действиям в условиях гибридных угроз, противодействию различным прокси-силам. Подразделения в условиях, приближенных к реальным, отработали вопросы маскировки, повышения живучести войск и пунктов управления.

– Эти учения имеют ряд особенностей, – подчеркнул начальник штаба – первый заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками полковник Алмас Исабеков. – В их числе: решение боевых задач во взаимодействии с другими войсками и воинскими формированиями, проверка уровня самодостаточности и автономности воинских частей, а также совершенствование форм и способов ведения боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

В завершение мероприятия министр обороны Руслан Жаксылыков посетил учебные точки и проверил качество организации полевого пункта управления, технического и тылового обеспечения, защиты личного состава от высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов. Он ознакомился с техникой и средствами, стоящими на вооружении подразделений РХБ-защиты и десантно-штурмовых войск. Также командованию продемонстрировали эффективные способы маскировки колонны боевой техники от разведывательных и ударных беспилотников условного противника.