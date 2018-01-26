Легкоатлетический манеж и центр информационных технологий построят в Актобе

Общество
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Фото пресс-службы акима Актюбинской области
В ходе расширенного совещания акимата Актюбинской области стало известно о планах по строительству новых объектов в рамках государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса, передает Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы акима Актюбинской области, в текущем году в Актобе планируется начать строительство легкоатлетического манежа, который будет соответствовать современным международным стандартам. Общая площадь здания согласно проекту – 8,5 тысячи квадратных метров.



В прошлом году в Актобе сданы в эксплуатацию современный Дворец единоборств и Хоккейный модуль "Олимп", в текущем – планируется завершить строительство Теннисного центра и Ледового дворца на 2500 мест.

Также в рамках поручения Главы государства по цифровизации экономики планируется возвести Центр новых информационных технологий Smart Aktobe, работа которого будет направлена на обеспечение максимально благоприятных условий для стартапов и развивающихся ИТ-компаний.



В прошлом году благодаря реализации акции "Тұған жерге тағзым" по линии государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса в экономику региона было привлечено 29 млрд тенге внебюджетных средств. Введены в эксплуатацию Академия творчества, Центр искусств, дом "Жубановтар әлемі" и другие проекты.

Кроме того, сообщается, что в 2018 году в Актюбинской области будет реализован проект "Счастливое детство". В рамках него при содействии крупных предприятий планируется оборудовать все дворы Актобе детскими игровыми площадками. В целом акция будет реализована по 8 блокам, направленным на образовательное, культурное, творческое, спортивное, интеллектуальное воспитание и развитие детей.

Акимам районов также поручено в течение 2018-2019 года оборудовать все села спортивными площадками, в районных центрах построить физкультурно-оздоровительные комплексы.

Фото пресс-службы акима Актюбинской области

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