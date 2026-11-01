Легкость неоклассического монтажа: «Чарли и Ирэн» на сцене «Астана Опера»

Мировая премьера романтического балета-комедии «Чарли и Ирэн» на главной сцене «Астана Опера» стала одним из самых ожидаемых и обсуждаемых событий театрального сезона. Спектакль, созданный творческой командой Mosaica Del Arte совместно со столичной труппой под кураторством художественного руководителя Алтынай Асылмуратовой, предложил редкий для академических подмостков формат, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Вместо привычных монументальных трагедий зрителям представили легкую, воздушную и кинематографичную историю, сотканную из юмора, лиризма и урбанистической романтики. В основе постановки лежит оригинальная музыка композитора Алексея Кестнера, либретто Валерия Копейкина и хореографические решения Кирилла Радева. Симфоническим оркестром театра уверенно дирижировал маэстро Арман Уразгалиев, задавший спектаклю пульсирующий ритмический темп.

Действие балета переносит публику в атмосферу Нью-Йорка 1970-х годов. На фоне сверкающих огней мегаполиса разворачивается классическая, но заигравшая новыми красками история любви. Судьба сталкивает бездомного, но благородного бродягу Чарли с Ирэн — юной девушкой из состоятельной и влиятельной семьи. На пути влюбленных встают социальные предрассудки и жесткий запрет со стороны отца девушки, однако череда неожиданных сюжетных поворотов, включая внезапное наследство героя, приводит историю к счастливому и светлому финалу.

Главным эстетическим стержнем постановки стало переосмысление традиций немого кино через призму неоклассической хореографии. Хореограф-постановщик Кирилл Радев не пошел по пути прямого цитирования или биографического копирования образа Чарли Чаплина.

Кроме того, хореограф уловили сам дух эпохи синематографа – ее пластическую экспрессию, акцент на выразительности жеста и, главное, монтажную логику повествования. Комедийные скетчи и эксцентричные уличные зарисовки здесь молниеносно, словно по склейке киноленты, сменяются глубокими драматическими и лирическими дуэтами. Такая структурная динамика не позволяет действию провисать ни на минуту, удерживая внимание зала на протяжении двух актов.

Особую визуальную невесомость спектаклю подарило его художественное оформление. Роскошные декорации творческого дуэта Анастасии Капустиной и Натальи Шахматовой вместе с графикой Серафимы Титовой-Врублевской воссоздали многослойный город: уличные пространства, где эффектно появляются стилизованные автомобили ретро-эпохи, легко трансформируются в интерьеры званых ужинов высшего общества.

Костюмы, созданные всемирно известным модельером Игорем Чапуриным, подчеркнули общую концепцию безмятежности. На пошив сотен нарядов для почти 50 задействованных артистов ушло более полугода. Струящиеся ткани, летящие силуэты и пастельные тона платьев создали ощущение воздушного потока, помогая танцовщикам передавать изящество неоклассического рисунка.

Своими впечатлениями от работы над мировой премьерой поделились ведущие солисты театра, для которых этот проект стал уникальным вызовом. Исполнитель партии Чарли Досхан Зайдин подчеркнул художественную ответственность процесса:

По его словам, поскольку балет ставится впервые, для артистов особенно важно создать собственную, индивидуальную интерпретацию своих персонажей. Это интересный, но в то же время непростой творческий опыт».Ему удалось виртуозно совместить техническую строгость классического балета с гротескной пластикой своего героя.

Ведущая солистка труппы Шугыла Адепхан детально раскрыла характер Ирэн — молодой девушки из богатой семьи, для которой не важны социальный статус и деньги. Изящная молодая балерина филигранно отыгрывала внутреннюю свободу и чистоту чувств главной героини.

Несмотря на то, что отец героини выступал против союза с Чарли, любовь в итоге победила зло. Для исполнителей главных партий сложнейшей задачей стало выстраивание естественных эмоциональных переходов, за внешней непринужденностью которых скрываются часы напряженных репетиций



Кульминацией и главным эмоциональным аккордом балета становится финальная сцена. Когда социальные барьеры рушатся перед искренностью чувств, герои соединяются в поэтичном поцелуе — как и положено в хэппи-энде, знаменующем торжество любви. Этот трогательный момент, решенный невероятно нежно и чисто, сопровождается триумфальным звучанием оркестра и визуальными эффектами, оставляя у публики долгое послевкусие светлой радости.

Как справедливо подчеркнул автор проекта Валерий Копейкин , сегодня создается не так много новых неоклассических постановок. Создателям хотелось представить публике легкий и жизнерадостный спектакль, после которого зрители уходили бы с улыбкой. И эта задумка удалась на все сто процентов.

Спектакль « Чарли и Ирэн » показал зрителям, что балет может быть не только трагическим искусством высоких страстей, но и легким, искренним собеседником, способным подарить зрителю искреннюю улыбку и веру в то, что настоящие чувства всегда побеждают предрассудки. Премьера завершилась шквалом оваций, подтвердив статус постановки как новой жемчужины неоклассического репертуара.