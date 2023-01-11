Легковушка и автогрейдер столкнулись в Жетысуской области: 2 человека погибли

ДТП с участием легковой автомашины и автогрейдера произошло 11 января в Сарканском районе Жетысуской области. На месте происшествия погибли 2 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

По факту начато досудебное расследование.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло на 448 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск. За рулем Hyundai Accent находился 50-летний мужчина, который не справился с управлением и столкнулся со встречно идущим КамАЗом. Водитель легкового авто и его 34-летняя пассажирка погибли на месте происшествия», – сообщил командир 5 взвода батальона патрульной полиции ДП Жетысуской области Асхат Амирхамзаев.

Отметим, что в регионе сохраняется неустойчивая погода, сопровождаемая снегопадом и морозами.

«Просим всех без острой необходимости не планировать в ближайшие дни дальние поездки автотранспортом, а также не игнорировать требования дорожной безопасности и соблюдать допустимый скоростной режим», – обратились к автолюбителям полицейские.