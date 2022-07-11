Легковушка и поезд столкнулись в Костанайской области, есть жертвы

В Костанайской области на железнодорожном переезде произошло ДТП, погибли два человека, сообщает Kazpravda.kz.

В пресс-службе Департамента полиции области рассказали, что 11 июля в 15:00 часов в 4 км от поселка Притобольск района Б. Майлина 65-летний водитель автомашины «ВАЗ» пытался переехать железнодорожный путь на запрещающий сигнал светофора.

Как уточнили в свою очередь в пресс-службе национальной компании «Қазақстан темір жолы», ссылаясь на очевидцев, водитель «Жигулей» объехал впереди стоящие автомобили и выехал на железнодорожные пути перед идущим грузовым поездом. При этом поезд двигался со скоростью 57 км/ч. Переездная сигнализация работает исправно.

«В результате столкновения с грузовым поездом водитель и 40-летняя пассажир автомобиля погибли на месте. По факту ДТП полиция начала досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения», – сообщили в ДП.

В Қазақстан темір жолы создана комиссия для расследования причин и обстоятельств происшествия.