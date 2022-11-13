Легковушка протаранила людей на остановке в Петропавловске:есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля на остановку в Петропавловске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жуткое ДТП произошло сегодня в 14.20 по улице Панфилова. Водитель ВАЗ-2108 не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон с людьми.

В результате ДТП пострадали 43-летняя жительница города и трое несовершеннолетних детей 2010 и 2015 годов рождения.

Все пострадавшие с различными травмами госпитализированы в больницы города.

Согласно медицинского освидетельствования 23-летний водитель ВАЗ-2108 был трезв.