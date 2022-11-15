Легковушка столкнулась с автобусом в Талдыкоргане, есть пострадавшие

ДТП с участием легковой автомашины и автобуса произошло вечером 14 ноября в городе Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Виновником аварии оказался 51-водитель автомобиля Honda Odyssey, который столкнулся со встречно идущим автобусом Isuzu. Согласно медицинскому освидетельствованию, владелец Honda был пьян.

В больницу были доставлены 7 пострадавших, которых после медобследования отправили на амбулаторное лечение.

По факту собран материал по части 3 административной статьи «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств».

Ответственность виновника дорожной аварии рассмотрит суд.

С начала года в регионе привлечены к ответственности 460 водителей, уличенных в пьяной езде. По вине пьяных автолюбителей зарегистрировано 18 ДТП, в которых погибли 5 человек и 29 травмированы.