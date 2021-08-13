Легковушка влетела под КамАЗ с прицепом в Костанайской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 12 августа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz.
Как сообщает alau.kz со ссылкой на заместителя начальника местной полицейской службы Департамента полиции Костанайской области Виталия Цоя, 12 августа на автодороге Алматы — Екатеринбург, возле села Успеновка, 34-летний водитель на автомобиле KIA при совершении обгона столкнулся с разворачивающимся автомобилем «КамАЗ» с прицепом.
Телесные повреждения в данном ДТП получил только один человек, и три пассажира, двоим из которых 22 года, а еще одному 2 года, получили помощь в Федоровской больнице.