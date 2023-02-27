Легковушка врезалась в автовоз в Мангистау, 4 человека погибли

Один пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами.

Фото: lada.kz

В полиции Мангистауской области сообщили о смертельном ДТП на 383-м километре трассы Сай-Отес - Бейнеу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

"Водитель Toyota Camry, выехав на встречную полосу движения, столкнулся с грузовиком марки Mercedes-Benz-1844 (автовоз). На месте происшествия от полученных травм скончались водитель и трое пассажиров Toyota Camry. Один пострадавший доставлен в больницу с тяжелыми травмами", - сообщили в департаменте полиции региона.

Факт аварии зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 Уголовного Кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

Ведётся расследование, добавили в полиции.