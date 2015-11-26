​Легпром: драйверы роста

Бремя мелкотоварного производства



Сегодня на казахстанском потребительском рынке относительной доминантой можно назвать лишь одну отечественную отрасль – пищевую промышленность, продукция которой, за исключением даров моря и субтропических плодов, составляет основу продуктовой корзины населения. В отличие от пищепрома товары легкой промышленности Казахстана трудно обнаружить на внутреннем рынке как до, так и после «вселенского потопа» китайской товарной экспансии, имевшей место в прежние годы. Сумма ее рыночных предложений, как дым отечества, вечно воспаряет в «горние выси госзаказа», не удостаивая вниманием «пересохшую почву» потребительского рынка. И в этом смысле отечественная отрасль явно оправдывает свое специфическое определение – «легкая».

Впрочем, если говорить без сарказма, то текущее состояние отрасли, хорошо усвоившей азы отечественной специфики, но не освоившей товарные ниши потребительского рынка, трудно назвать поступательным развитием, поскольку в этом нет главного – весомости вклада в реальное содержание рынка.

На сегодня в стране из общего числа зарегистрированных предприятий легкой промышленности (1 534) активно работают примерно 58%. Согласно данным Комитета промышленности МИР РК, в отрасли действуют порядка 900 предприя­тий, большинство из которых относятся к категории малого и среднего бизнеса. При этом доля легкой промышленности в общем валовом производстве обрабатывающей отрасли не превышает 1,2%. А ее доля в общей структуре промышленного производства республики и вовсе «невесома» – всего 0,48%.

Выходит, что усилия 900 реально функционирующих предприятий этой отрасли не могут еще существенным образом повлиять на уровень товарного предложения на рынке, в том числе изменить устоявшееся мнение о том, что легкая промышленность Казахстана существует лишь на уровне мелкотоварного производства. Доказать обратное трудно, поскольку в гардеробах наших граждан по-прежнему нет отечественного содержания. На емком потребительском рынке есть турецкие и китайские товары. В последние годы на рынках страны наблюдается засилье российских швейных, трикотажных, меховых и прочих изделий, но продукцию наших компаний и днем с огнем не найти. И тут, очевидно, никакие цифры показателей не смогут убедить наших граждан в том, что легкая промышленность Казахстана сегодня находится на этапе стартовых возможностей, выстраивает новые стратегии развития, связанные с массовым выпуском продукции, а попутно и обеспечением экономической безопасности внутреннего рынка. К слову сказать, в текущем году наш внутренний рынок ощущает сильную зависимость от двух источников перманентного импорта – российского и китайского.

Судя по динамике индекса физического объема легкой промышленности Казахстана, стабильный рост за последние 6 лет демонстрирует лишь один сегмент индустрии – производство одежды. Основная часть этих изделий, как правило, это спецодежда для нацио­нальных компаний и учреждений здравоохранения, спецобмундирование для Вооруженных сил, полиции, МЧС и прочих госорганов и структур квазисектора. Освоение этой емкой ниши потребностей, с одной стороны, стало стабильным источником доходов для местных швейных производств и поставщиков сырья, а с другой – сделало отрасль «пришвартованной» к емкому пакету государственно-корпоративного заказа.

Эксперты отмечают, что в настоящее время лишь малая толика предприятий отрасли, в том числе созданных в рамках первой пятилетки индустриализации, занимается выпуском определенной линейки продукции, более ориентированной на конкурентный рынок. Это и трикотажные, и текстильные изделия, одежда и обувь. Тем не менее склонность к массовому производству товаров широкого потреб­ления ни одна из этих компаний не проявляет, кроме экспортоориентированных предприятий, объемы которых, как правило, не выходят за рамки контрактных потребностей.

По мнению председателя Комитета промышленности МИР РК Тимура Нурашева, несмотря на то что легкая промышленность не вошла в число приоритетных секторов второй пятилетки ПИИР, тем не менее эта отрасль остается в сфере повышенного внимания со стороны Правительства.

– Сегодня в условиях деятельности в ВТО и ЕАЭС представителям отрасли в целом необходимо подумать о том, как они будут развиваться в дальнейшем и что для этого нужно. Конечно же, здесь необходимо проводить техническое перевооружение предприятий, обес­печивать внедрение новых технологий управления, привлекать инвестиции в отрасль и активно готовить профессиональные кадры, – говорит руководитель комитета.

Системные резервы

Между тем в рамках ЕАЭС активно ведется работа по развитию механизмов стимулирования кооперации, а также выявлению барьеров в развитии легкой промышленности. Предполагается, что межотраслевая кооперация или интегрированный принцип производства широкой линейки продукции в рамках ЕАЭС позволит снять с повестки дня многие набившие оскомину проблемы. Одна из них – конкуренция между компаниями стран-партнеров, выпускающих одну и ту же продукцию, другая – недостаток инвестиций, необходимых для роста производства и вывода продукции на экспорт. В случае интеграции между отраслевыми предприятиями России, Беларуси и Казахстана конкуренция могла бы иметь место лишь в отношении аналогичной продукции третьих стран, что подвигало бы «кооператоров» к еще большей консолидации усилий и средств производства.

Но дело в том, что интеграционные производственные процессы могут развиваться в двух направлениях – в рамках горизонтальной кооперации и вертикальной интеграции. Если в первом случае речь идет о расширении производственных связей между предприятиями, то второй вариант предполагает выстраивание жесткой индустриально-интегрированной вертикали с единой системой управления. Ра­зумеется, при вертикальной интеграции у казахстанских компаний существует риск быть поглощенными более крупными участниками этих интегрированных бизнес-структур. Поэтому, как считает Тимур Нурашев, на сегодня речь может идти только о выстраивании производственных связей по принципу горизонтальной кооперации.

Инициативы о масштабной производственной кооперации между странами евразийской интеграции все время наталкиваются на стремление одних сторон застолбить за собой привилегию более высоких переделов, в то время как другим участникам предлагается незавидная роль сырьевого донора. И поскольку в рамках ЕАЭС пока еще невозможно выстроить полноценную скооперированную систему воспроизводства продукции легкой промышленности на равноправной и взаимовыгодной основе, то казахстанским компаниям ничего другого не остается, как создавать полные производственные циклы выпуска товаров – от сырья до готовой продукции. Безусловно, этот способ более трудозатратный, чем принцип кооперации, но, как мы знаем из истории, развитые страны капитализма тоже не сразу вписались в рамки более продвинутых форм организации производства, а главное – далеко не в одночасье постигли экономическую выгоду от этого. Примечательно также, что беспрецедентный рост легкой промышленности многих развитых государств мира, как правило, начинался именно с того момента, когда на пути инициатив предпринимательства не оставалось никаких существенных барьеров, в том числе факторов несовершенства тарифной политики. В рамках ЕАЭС этот механизм защиты рынка, по сути, должен быть предельно ориентированным на стимулирование внутреннего производства, а не зарубежного.

Эксперты считают, что бремя низких импортных пошлин на одежду в рамках ЕАЭС может привести к тому, что уже к 2020 году прямые потери отрасли для России составят порядка 11% от общего объема производства легкой промышленности. Что касается других стран-партнеров, то их потери здесь также могут быть значительными.

В целом, несмотря на все объективные и субъективные сложности текущего момента, у отечественной отрасли легкой промышленности имеются не только потенциальные возможности для наращивания производства, но и значительные резервы роста, лежащие в плоскости интеграции.

Согласно мнению председателя Союза производителей продукции легкой промышленности РК Сауле Шауеновой, сегодня деятельность отраслевого объединения вышла за рамки швейной специфики, охватив такие направления, как текстильное, чулочно-носочное, трикотажное, включая производства нетканых материалов и головных уборов. Эти предприятия имеют реальные производственные мощности, многие из них развиваются на конкурентном рынке не один десяток лет. Благодаря собственным усилиям, а также мерам государственной поддержки, осуществляе­мым в рамках индустриального развития, эти предприятия сегодня не только встали на ноги, но и начинают укреплять свои позиции на рынке.

– Наша задача – переориентировать крупных и средних игроков рынка из сферы «узкой специфики» в более широкое рыночное пространство. То есть работать на широкий внутренний рынок потребительских товаров, – говорит глава союза, генеральный директор Группы компаний «Ютария ltd».

Активный потенциал отрасли

Эксперты отрасли отмечают, что в настоящее время, при переходе экономики Казахстана на индустриально-инновационный путь развития, назрела объективная необходимость усиления роли легкой промышленности в данном процессе. При этом развитие таких сегментов, как современный дизайн изделий, производство текстильных, швейных, трикотажных, обувных и кожевенных изделий, а также фурнитуры, могло бы не только резко поднять значение отрасли в экономике соответственно ее вкладу, но и существенно расширить и обогатить специфику занятости наших граждан. Напомним, что легкая промышленность в мировой практике во все времена воспринималась в качестве социально важной отрасли экономики, поскольку она обеспечивает самый высокий уровень занятости населения.

Между тем, как полагают эксперты, на сегодня стартовые возможности для широкой экспансии внутреннего рынка имеются у 30–40 высокотехнологичных компаний отечественной легкой промышленности. При максимальном использовании принципов горизонтальной кооперации, когда компонентная база полностью состояла бы из казахстанского содержания, вполне вероятно, что эта когорта компаний сможет успешно конкурировать на внутреннем рынке и заполнять ниши собственными товарными предложениями. Однако для начала, как известно, нужны механизмы и стимулы.

Согласно данным NADLoC, за 9 месяцев текущего года доля местного содержания в закупках государственных органов, национальных холдингов и компаний, системообразующих предприятий и недропользователей в легкой промышленности составила 24,3%, а общий объем закупа составил 6,4 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года общий объем закупа в легкой промышленности увеличился на 86,5 млн тенге.

По мнению председателя Агентства по развитию местного содержания NADLoC Кайрата Бектургенева, для активного поворота отечественных предприятий в сторону потребительского рынка нужно создавать условия, позволяющие повернуть ситуацию в необходимое русло. Например, в рамках процедуры при крупных закупках по легкой промышленности, проводимых АО «Казахстан Инжиниринг», следует рассмотреть возможность включения такого критерия, как отбор предприятия при условии пошива гражданской повседневной продукции в размере 30% от общего объема выпускаемой продукции.

– Данный шаг может стать существенной предпосылкой для пере­ориентации части продукции отечественной легкой промышленности на рынок массового потребления, – считает Кайрат Бектургенев.