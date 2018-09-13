​Лекарства «дойдут» до нуждающихся

Свежий выпуск
Наталия Акопян, Астана

На брифинге по вопросам обеспечения населения лекарствами в Службе центральных коммуникаций сообщили, что основную работу Министерство здравоохранения проводило по выявлению причин сбоев поставки и выдачи бесплатных лекарств.

– Одна из причин в том, что на местах, в управлениях здравоохранения, в поликлиниках была неправильная система планирования лекарств. То есть не учитывались реальное число больных, перетоки пациентов из одних лечебных учреждений в другие, факторы изменения торговых наименований лекарств, их ежегодная перерегистрация. В связи с этим складывались следующие ситуации: регионы либо перезаказывают препараты и они у них находятся в остатках в больших объемах, либо досрочно заканчиваются, что мы видели в прошлые годы регулярно, – отметил министр Елжан Биртанов.

Глава Минздрава также сообщил, что проведена работа по информатизации – все поликлиники сейчас переводят свою деятельность в электронный формат. Благодаря этому министерство может видеть все категории больных по 50 заболеваниям, для которых предусмотрено бесплатное лекарственное обеспечение. Так, заявки принимаются уже с учетом конкретных пациентов.

Вторая проблема заключалась в недофинансировании, поскольку местные бюджеты финансировали исходя из собственных возможностей, и лекарств попросту не хватало.

– В прошлом году мы увидели этот дефицит – порядка 60 миллиардов тенге. Но, тем не менее, в результате открытых и проз­рачных тендеров сэкономили 24 миллиарда тенге, они были направлены на покрытие этого дефицита, – пояснил Елжан Биртанов. – С учетом оцифрованных данных по пациентам и остатков мы провели дополнительную зая­вочную кампанию. Эти заявки подтверждались заместителями акимов областей, учитывая это, все необходимые дополнительные объемы мы закупили. На сегодня у нас лекарств в регионы поставлено больше, чем они утилизируют. Конечно, мы смотрим по каждой позиции: если приходят жалобы от населения на нехватку, мы оперативно эти вопросы решаем.

Безусловно, оцифровка поможет избавиться от вопросов нехватки лекарств и от коррупции.

– Мы выявляли такие факторы в начале года, когда были обнаружены списанные, но не выданные пациентам лекарства. Эти данные правоохранительные органы сейчас расследуют. Сегодня мы видим уже и отказы некоторых регионов почти на 3,6 миллиарда тенге от ранее заявленных и закупленных объемов препаратов в связи с невостребованностью. То есть мы работаем усиленно над тем, чтобы бесплатные лекарства не попадали в розничную сеть, – отметил министр.

Для этого, считает Елжан Биртанов, нужен постоянный мониторинг, в том числе с участием самого населения. Поэтому в качестве реализации механизма обратной связи министерство обратилось к таким методам, как SMS-рассылка по факту получения бесплатных лекарств. Пилот проекта успешно протестировали, и со следующего года оповещения и мобильные приложения с функцией отметки получения лекарств по рецептам будут введены. В министерстве уверены, что это поможет избежать фактов хищения и неправильных списаний лекарств.

Помимо этого, министром озвучены интересные цифры: перечень лекарств, выдаваемых бесплатно, начинался с 50 позиций в 2005 году, на сегодня их более 400, и каждый год добавляются новые, чтобы обеспечить полный охват населения.

По данным Минздрава, закуп медпрепаратов через единого дис­трибьютора с 2010 по 2018 год постепенно увеличился с 31,3 млрд до 196,6 млрд тенге, а общая экономия с момента создания составила 87,6 млрд тенге. Всего в списке ТОО «СК-Фармация» на 2018 год 1 117 наи­менований лекарств и изделий медицинского назначения. Из них для стационарной помощи предназначены 633, для амбулаторного лекарственного обеспечения – 484 наименования.

На сегодня все 48 видов лекарств и медизделий для лечения больных сахарным диабетом закуплены. Кроме того, для оперативного реагирования, в случае нехватки лекарств на складах «СК-Фармации», сформирован неснижаемый запас лекарственных средств, который отгружается по мере необходимости в медицинские организации в любой момент. В списке закупа единого дистрибьютора на 2019 год также предусмотрено, что на каждые 12 наборов предоставляется одна помпа бесплатно для всех вновь выявленных пациентов и пациентов с помпами, вышедшими из строя.

Подытожив свое выступление, министр отметил, что по поручению Главы государства проводится планомерная и системная работа по господдержке отечест­венных товаропроизводителей, направленная на создание и развитие фармпроизводства, в том числе путем заключения долгосрочных договоров поставки лекарств сроком до 10 лет. Так, на сегодня ТОО «СК-Фармация» заключило 50 долгосрочных договоров на поставку 1 050 наименований лекарств и 562 мед­изделий.

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Ошибочные действия персонала ТЭЦ могли привести к аварии в Экибастузе – об этом рассказал первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр
Аул Таскешу расположен вплотную к Шымкенту и на приличном удалении от населенных пунктов Сайрамского района, в административном подчинении которого он находится
На фоне экибастузского ЧП выяснилось, что в Шымкенте готовились выставить на торги сразу три коммунальных предприятия, одно из которых обеспечивает город теплом
Иногда обстоятельства могут перевернуть жизнь человека на 180 градусов. Так случилось и с нашей героиней – основательницей общественного фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжековой
Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) опубликовали макроэкономический прогноз, предсказав ускорение роста ВВП Казахстана в 2023 и 2024 годах
В IT-школе-лицее им. Магжана Жумабаева начались работы по восстановлению теплоснабжения, после того как на «морозную» проблему обратила внимание местная антикоррупционная служба
Определить уровень владения государственным языком можно при помощи нового сайта. Его создатели – учитель и ученица из Семея
Официальные документы не показывают всей правды о голоде 1920-х годов в Казахстане, о бедственном положении беспризорных детей
Родовая символика кочевников – основа геральдики многих европейских стран
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Цвет в главной роли
Погружение в чудный мир истории
Обращение к национальным корням
​​​​​​​Какой портрет – такой тираж!
Сельский инструктор – важное звено
Неожиданностей еще хватает
С теплотой к теплоснабжению
Общее литературное пространство
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Министры четырёх стран встретились в Актау
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Локдаун возвращается в Китай
Кульгинов ответил на слухи о своей отставке
Состоялась инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева
В Казахстане будут поднимать статус некоторых профессий
Полиция прокомментировала митинг в столице
Казахстан вступает в новую эпоху своего развития – Токаев
В крупных городах мира в голосовании участвуют всего 5–7% населения
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Свежий выпуск
Новогоднюю ярмарку проведут в выставочном центре EXPO в сто…
Свежий выпуск
В Астане прошло заседание круглого стола, посвященного эвол…
Свежий выпуск
Обращение к национальным корням
Свежий выпуск
Курс на качественный контент

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]