​Лекарства «дойдут» до нуждающихся

На брифинге по вопросам обеспечения населения лекарствами в Службе центральных коммуникаций сообщили, что основную работу Министерство здравоохранения проводило по выявлению причин сбоев поставки и выдачи бесплатных лекарств.

– Одна из причин в том, что на местах, в управлениях здравоохранения, в поликлиниках была неправильная система планирования лекарств. То есть не учитывались реальное число больных, перетоки пациентов из одних лечебных учреждений в другие, факторы изменения торговых наименований лекарств, их ежегодная перерегистрация. В связи с этим складывались следующие ситуации: регионы либо перезаказывают препараты и они у них находятся в остатках в больших объемах, либо досрочно заканчиваются, что мы видели в прошлые годы регулярно, – отметил министр Елжан Биртанов.

Глава Минздрава также сообщил, что проведена работа по информатизации – все поликлиники сейчас переводят свою деятельность в электронный формат. Благодаря этому министерство может видеть все категории больных по 50 заболеваниям, для которых предусмотрено бесплатное лекарственное обеспечение. Так, заявки принимаются уже с учетом конкретных пациентов.

Вторая проблема заключалась в недофинансировании, поскольку местные бюджеты финансировали исходя из собственных возможностей, и лекарств попросту не хватало.

– В прошлом году мы увидели этот дефицит – порядка 60 миллиардов тенге. Но, тем не менее, в результате открытых и проз­рачных тендеров сэкономили 24 миллиарда тенге, они были направлены на покрытие этого дефицита, – пояснил Елжан Биртанов. – С учетом оцифрованных данных по пациентам и остатков мы провели дополнительную зая­вочную кампанию. Эти заявки подтверждались заместителями акимов областей, учитывая это, все необходимые дополнительные объемы мы закупили. На сегодня у нас лекарств в регионы поставлено больше, чем они утилизируют. Конечно, мы смотрим по каждой позиции: если приходят жалобы от населения на нехватку, мы оперативно эти вопросы решаем.

Безусловно, оцифровка поможет избавиться от вопросов нехватки лекарств и от коррупции.

– Мы выявляли такие факторы в начале года, когда были обнаружены списанные, но не выданные пациентам лекарства. Эти данные правоохранительные органы сейчас расследуют. Сегодня мы видим уже и отказы некоторых регионов почти на 3,6 миллиарда тенге от ранее заявленных и закупленных объемов препаратов в связи с невостребованностью. То есть мы работаем усиленно над тем, чтобы бесплатные лекарства не попадали в розничную сеть, – отметил министр.

Для этого, считает Елжан Биртанов, нужен постоянный мониторинг, в том числе с участием самого населения. Поэтому в качестве реализации механизма обратной связи министерство обратилось к таким методам, как SMS-рассылка по факту получения бесплатных лекарств. Пилот проекта успешно протестировали, и со следующего года оповещения и мобильные приложения с функцией отметки получения лекарств по рецептам будут введены. В министерстве уверены, что это поможет избежать фактов хищения и неправильных списаний лекарств.

Помимо этого, министром озвучены интересные цифры: перечень лекарств, выдаваемых бесплатно, начинался с 50 позиций в 2005 году, на сегодня их более 400, и каждый год добавляются новые, чтобы обеспечить полный охват населения.

По данным Минздрава, закуп медпрепаратов через единого дис­трибьютора с 2010 по 2018 год постепенно увеличился с 31,3 млрд до 196,6 млрд тенге, а общая экономия с момента создания составила 87,6 млрд тенге. Всего в списке ТОО «СК-Фармация» на 2018 год 1 117 наи­менований лекарств и изделий медицинского назначения. Из них для стационарной помощи предназначены 633, для амбулаторного лекарственного обеспечения – 484 наименования.

На сегодня все 48 видов лекарств и медизделий для лечения больных сахарным диабетом закуплены. Кроме того, для оперативного реагирования, в случае нехватки лекарств на складах «СК-Фармации», сформирован неснижаемый запас лекарственных средств, который отгружается по мере необходимости в медицинские организации в любой момент. В списке закупа единого дистрибьютора на 2019 год также предусмотрено, что на каждые 12 наборов предоставляется одна помпа бесплатно для всех вновь выявленных пациентов и пациентов с помпами, вышедшими из строя.

Подытожив свое выступление, министр отметил, что по поручению Главы государства проводится планомерная и системная работа по господдержке отечест­венных товаропроизводителей, направленная на создание и развитие фармпроизводства, в том числе путем заключения долгосрочных договоров поставки лекарств сроком до 10 лет. Так, на сегодня ТОО «СК-Фармация» заключило 50 долгосрочных договоров на поставку 1 050 наименований лекарств и 562 мед­изделий.