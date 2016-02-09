​Лекарства есть, но лучше не болеть

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Проект по расширению производственных мощностей осуществляется в рамках Карты индустриализации компанией Polpharma. Благодаря иностранному инвестору для АО «Химфарм» открылся доступ к капиталу, но что еще более важно, Казахстан получает современные ноу-хау, необходимые для достижения уровня мировых производственных стандартов. Это значительный шаг для отечественной фармацевтической индустрии, позволивший оснастить завод современным высокотехнологичным итальянским и немецким оборудованием.

Предполагается, что модернизация предприятия пройдет в четыре этапа. Общая ее стоимость оценивается в 100 млн у. е. Капитальные вложения в реализацию первой стадии составили 5,8 млрд тенге. Уже сегодня продукция АО «Химфарм» под торговой маркой Santo Member of Polpharma group занимает более трети общего объема лекарственных средств, закупаемых по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, и по мере развития производства этот показатель будет только увеличиваться.

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