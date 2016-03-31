​Лекарства, которые убивают

На самом деле все с точностью до наоборот: бизнесмены от фармацевтики о здоровье порой вообще не думают, для них главное, чтобы как можно чаще покупались их лекарства. Фармацевтическое производство – такой же бизнес, как и любой другой, а человечество уже давно и прочно «подсело» на лекарства.

«Поколение прозака»

Взять хотя бы благополучную Швейцарию, страну, не знавшую в ХХ веке ни войн, ни социальных потрясений, сытую, с давно сложившейся демографической динамикой. Эта страна раньше и дальше других продвинулась по пути «медикаментализации» населения. Это один из европейских лидеров, наряду с Францией, развития фармации.

С 1930 по 1990 год население Швейцарии увеличилось на 50%. За то же время смертность от рака возросла почти в 3 раза (более поздних данных нет), а заболеваемость по многим типам раковых заболеваний – в 8 раз. Число смертных случаев от сердечно-сосудистых и церебрально-сосудистых заболеваний удвоилось, число умерших от болезни Паркинсона возросло вчетверо, смертность среди больных бронхиальной астмой выросла втрое. Получается, что сверхразвитая фармация не лечит, а калечит людей.

Уместно также вспомнить французов, явных мировых лидеров по поглощению антидепрессантов и транквилизаторов (их во Франции принимают в 5 раз больше, чем в США), и их плачевную демографию. Минимальный показатель рождаемости во Франции на конец 1990-х годов пришелся на максимальный объем употребления «успокаивающих» средств. Тогда же по Европе прокатилась волна странных немотивированных убийств, совершае­мых добропорядочными, в том числе пожилыми, гражданами. Как потом выяс­нили, все убийцы регулярно принимали антидепрессант прозак, синтезированный американской лабораторией Eli Lilly.

Спустя всего 6 лет после поступления препарата на рынок за этим производителем числилось 26 623 случая тяжелых побочных эффектов и 1 885 самоубийств. Лаборатории Eli Lilly было предъявлено 170 судебных исков за причиненный ущерб здоровью. Среди самых громких преступлений, совершенных людьми, постоянно употреблявшими прозак, было массовое убийство, совершенное спокойным и законопослушным швейцарским гражданином Жозефом Весбекером, который убил 8 и ранил 12 коллег.

Кстати сказать, в США прозак пошел в массовое производство благодаря тому, что экс-президент Джордж Буш-старший еще перед избранием его в Белый дом входил в административный совет этой лаборатории, а избирательная кампания сенатора Индианы, экс-вице-президента Дана Квайля, финансировалась этой же лабораторией. Но из-за череды громких скандалов в Европе для прозака настали тяжелые времена. В ряде стран он был запрещен и изъят из продажи. На основе реальных трагических событий был даже снят художественный фильм-предупреж­дение «Поколение прозака».

Тревожные проценты

Американское управление контроля за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств выявило, что из 348 новых лекарств, которые были созданы в США в 1990-х годах, только 3% внесли вклад в фармакологию. Вклад 13% препаратов оказался весьма скромным, а остальные 84% – пустышки. Понятно, что эти лекарства создавались с единственной целью – обогатить фармацевтические компании. И хорошо еще, если таблетки просто бесполезны. Но многие из них опасны, так как содержат компоненты, способные серьезно навредить здоровью.

В британском журнале Proof была опубликована статья под названием «О чем врачи не сообщают вам», где отмечалось, что безопасность 80% всех производимых лекарств (!) не доказана. Иными словами, большинство лекарственных препаратов, которые покупают люди, опасны для здоровья. В США причина смерти от побочных эффектов, которые дают медикаменты, вышла на четвертое место, уступив лишь болезням сердца, онкологическим заболеваниям и инсультам. Статистика показала, что каждый год лекарства убивают 125 тыс. американцев! Однако эти цифры почему-то пугают лишь врачей и экспертов в сфере фармацевтики. Люди продолжают активно пополнять свои аптечки. Объемы продаж медицинских препаратов ежегодно растут, причем не только в США, но и во всем мире.

Конечно, без лекарств не обойтись. Когда-то от туберкулеза, пневмонии, инфицированных ран умирало огромное количество людей, но ученые создали пенициллин, и миллионы жизней были спасены. Без лекарств обречены на смерть больные СПИДом, раком, сахарным диабетом и другими опасными болезнями. Лекарства действительно нужны. Но вот все ли?

Боюсь общественного туалета!

Исследования показали, что именно медикаментозные препараты часто становятся причиной развития тяжелых заболеваний, которые нередко заканчиваются инвалидностью и даже смертью. Ученые дали этому феномену название – «лекарственная болезнь». Специалисты медицинской кафедры Гарвардского университета провели исследования и выяснили, что примерно 20% пациентов больниц, принимая назначенные лекарства, наносят вред своему организму, 30% из них получают осложнения в результате стационарного лечения. Только в США на лечение желудочно-кишечных осложнений после использования нестероидных противовоспалительных препаратов ежегодно тратится 4 млрд долларов в год!

Очень популярны на западе антидепрессанты – психотропные лекарственные препараты, которые снимают тревогу, улучшают настроение, повышают психическую активность. Антидепрессанты пьют известные голливудские актеры и поп-звезды, эти препараты назначают детям и подросткам. В последние годы антидепрессанты стали прописывать даже собакам. Проглотить «таблетку счастья» для жителя США все равно, что выпить чашечку кофе за завтраком. При этом фармацевтические компании выпускают новые и новые антидепрессанты, под которые их создатели придумывают новые болезни, например «синдром страха перед общественными туалетами».

Красота – страшная сила!

В стремлении добиться высоких прибылей фармацевтические компании делают ставку на женщин. Какая из них не хочет как можно дольше оставаться молодой, здоровой и красивой? Ориентируясь на столь естественное желание, фармацевтическая промышленность создает лекарства, которые назначают в курсе заместительной гормональной терапии для женщин критического возраста. Фармацевтические фирмы убеждают женщин, что с помощью эстрогенных препаратов можно «удержать» молодость. И представительницы прекрасного пола верят им. Не случайно в начале 2000-х годов премарин, например, занимал 25-е место в списке самых продаваемых в мире лекарств. Однако так ли эти препараты безопасны, как пытаются убедить фармацевты?

У эстрогенных препаратов немало побочных эффектов, считают медики. Исследования, проведенные западными учеными, выявили, что длительный прием сильнодействующих эстрогенов увеличивает риск развития рака молочной железы на 25–30%. У женщин, использовавших заместительную гормональную терапию более 9 лет, риск «заработать» эту онкологическую проблему увеличивался до 70%! Чтобы избежать опасности развития злокачественных опухолей, эстроген обыч­но назначают в комплексе с другими препаратами, которые, как считается, нейтрализуют вредное действие эстрогена. Однако никто до сих пор не выяснил, какие отрицательные эффекты может давать такая комбинированная терапия.

«Пилюли послушания»

Если в Западной Европе сильна, как нигде, фармацевтическая мафия, то за океаном – мафия психиатрическая. Ассоциация американских психиатров – это фактически профессиональный «цех», члены которого связаны корпоративным интересом. Во второй половине ХХ века они умудрились объявить своими клиентами едва ли не каждого взрослого граж­данина, после чего взялись поголовно втягивать в сферу своих интересов детей. В результате была изобретена масса новых болезней и «раскручена» масса новых препаратов. Ярко иллюстрирует этот процесс история препарата риталин.

В 1950-х годах риталин применяли для борьбы с нарушениями сна. Ограниченно, с осторожностью, в качестве вспомогательного средства. Низкие лечебные свойства препарата, казалось бы, неминуемо должны были поставить на нем крест, но тут корпорации фармацевтов и психиатров неожиданно дали ему «вторую жизнь». Психиатры «открыли», что если ребенок излишне подвижен, то он вовсе не здоров, как считалось до сих пор во все времена у всех народов, а психически болен. Придумали даже болезнь, названную ADD (Attention Deficit Disorder – «Отсутствие пристального внимания») и стали пичкать бедных чад возраста от 5 до 10 лет «пилюлей послушания», риталином, невиданно подняв доходы фармацевтов.

Ассоциация американских психиатров разработала «критерии» новой «болезни» предельно общего характера, например, ребенок слишком много говорит, ему трудно оставаться на месте и тому подобное. В результате риталин делал из детей настоящие отбросы общества, абсолютно апатичные и безразличные. Но все были довольны: родители, лекарствами компенсирующие свои пробелы в воспитании, учителя, получившие послушных учеников, и, конечно же, фармацевты с психиатрами.

В 1970-х годах, когда в США спохватились и стали ограничивать лечение ADD, новоизобретенную «болезнь» вовсю лечили в Западной Европе. Но со временем выяснилось, что «пилюли послушания» не просто превращают детей в маленьких роботов, но порой вызывают и ярко выраженную депрессию, приводящую к самоубийствам. Не случайно в США, например, еще в начале 1960-х годов вопросом «лекарственного геноцида» даже занималась специальная следственная комиссия конгресса США. Ей был представлен доклад о манипулировании медицинским корпусом, которому поручалось проведение испытательных экспериментов с новыми препаратами, о масштабных фальсификациях результатов испытаний, фактах подкупа экспериментаторов и других махинациях, позволявших запустить препараты без должной проверки в продажу. Готовил этот доклад сенатор от демократов Джон Кеннеди, тогда еще не знавший, что совсем скоро ему предстоит быть избранным на высший пост в государстве. Некоторые политики уверяют, что обуздание фармацевтической мафии занимало не последнее место в его несостоявшейся программе социально-экономических реформ. К сожалению, после Кеннеди желающих ворошить эту тему не нашлось.

Еще несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения объявила, что «для лечения всех болезней хватило бы 200 медикаментов». Реальное же количество препаратов, имеющихся на рынках некоторых стран Евросоюза, превышает 12 000! И среди них немало опасных для жизни. Об этом стоит задуматься.