​Лекарства под контролем

Держать на контроле ситуацию с поставкой бесплатных медицинских препаратов. Такое поручение на аппаратном совещании дал аким столицы Асет Исекешев, сообщила пресс-служба акимата столицы. Как отметил в своем выступлении руководитель городского управления здравоохранения Камалжан Надыров, ситуация с лекарственным обеспечением находится под конт­ролем, однако по причине того, что есть задержка поставок со стороны единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация», ряд препаратов отсутствует в аптеках поликлиник.

Во всех поликлиниках города устанавливается информационная система с целью обеспечения прозрачности выдачи лекарств населению и мониторинга обеспеченности ими и изделиями медицинского назначения. В прошлом году по городу в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне бесплатными лекарствами были обеспечены более 100 тыс. человек, а в текущем запланировано охватить 120 тыс. жителей столицы. В то же время управлением здравоохранения принято решение по отпуску лекарственных средств и изделий медицинского назначения напрямую через аптеки городских поликлиник.