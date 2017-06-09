​Лекарства под… ногами

В типографии пока напечатано всего несколько книг, так называемые сигнальные экземпляры. Чтобы получить весь тираж, нужны деньги. Их у пенсионера нет. Собственно, проект по подготовке и изданию собранного Владимиром Горяновым материала инициировали его друзья и родственники. Собранных денег на печать всего тиража не хватило. Так что не исключено, что широкому читателю этот труд останется недоступным, хотя спрос на лечение лекарственными растениями, особенно по мере подорожания лекарств, только растет.

В книге «Лекарственные рас­тения Южно-Казахстанской области» собрана информация о лечебных свойствах нескольких сотен лекарственных растений, произрастающих на территории Южного Казахстана. Эти сведения Владимир Иванович тщательно собирал, записывал и анализировал, хотя травник не имеет никакого отношения к медицине.

В свое время Владимир Иванович всю область обошел пешком с рюкзаком за плечами. И не только для того, чтобы собирать лекарственные растения. Результатом этих походов стал собранный гербарий, имеющий научное значение, а также карта, на которую он наносил места наибольшего сосредоточения тех или иных трав. Сравнительный анализ того, что было и что осталось, наверняка мог бы заинтересовать биологов и экологов. Владимир Иванович готов бескорыстно поделиться своими архивами с учеными либо с такими же чудаками, как он сам, превратившими увлечение в дело всей жизни.

По образованию он нефтяник, а увлечение травами у него от бабушки, работавшей фармацевтом. Это она научила бережно относиться к растительному миру, научила различать и узнавать растения, привила стремление как можно больше узнать о них. Походы в горы и степи неразрывно были связаны и с растительным миром. По пути попадались как хорошо знакомые еще по бабушкиным рассказам растения, так и совершенно неизвестные. Пытливый ум заставлял брать в руки справочники растений, искать и находить ответы на возникающие вопросы.

Владимир Горянов в своих исследованиях не ограничивался только идентификацией названий. Он изучал происхождение, полезные свойства и даже то, как их извлечь и применить на практике. Так постепенно он научился делать настойки, отвары, мази, пополняя домашние запасы лечебных трав после очередного похода в горы. Вскоре соседи, друзья, коллеги по работе, знакомые стали обращаться к Владимиру Ивановичу за советом и помощью, будучи абсолютно уверенными, что его рецепт избавления от хворей надежен и не потребует особых затрат.