​Лекарства прибывают на склады

Свежий выпуск
503
Марина ПАРХОМЕНКО

– Закуп на будущий год в отличие от предыдущих лет проведен заблаговременно, – заявил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций председатель правления ТОО «СК-Фармация» Нуржан Алибаев. – На сегодня 30% продукции доставлено на склады Единого дистрибьютора.

По его словам, предварительная экономия при закупе на 2017 год составила 11,7 млрд тенге. За 7 лет работы компания сэкономила порядка 55 млрд тенге бюджетных средств. Отмечено, что из закупленных 906 препаратов на 2017 год 463 (52%) – казахстанского производства. По сравнению с 2010 годом объем казахстанского содержания вырос в 6 раз, а по сравнению с прошлым увеличился на 5 млрд тенге, то есть на 20%. В этом случае выигрывают отечественный производитель и, конечно, государство. Правда, при этом было подчеркнуто, что молодой казахстанской фарм­промышленности следует еще поработать и над повышением доли экспорта – на сегодня она составляет всего 3%. Обнадеживает то, что наши производители строят новые цеха, переоборудуют по международным стандартам имеющиеся, что, несомненно, повысит в будущем экспортный потенциал.

Растет доля прямых контрактов: в 2011-м таковые заключены на 200 млн тенге, в 2015 году – на 7,4 млрд тенге, а на будущий – на сумму более 18 млрд тенге. В сентябре впервые подписано Сог­лашение между ТОО «СК-Фармация» и ЮНИСЕФ на закуп препаратов для лечения ВИЧ на сумму 1 млрд тенге. Как и прежде, государство берет на себя обеспечение необходимыми препаратами пациентов, страдающих социально значимыми заболеваниями, такими как онкология, гепатит, диабет, туберкулез. Так, только онкопрепараты закупаются на сумму более 15 млрд тенге. Кроме того, в нынешнем же году впервые на 2,9 млрд тенге из чистой прибыли ТОО «СК-Фармация» сформирован неснижаемый запас лекарств для группы этих заболеваний.

С 2015 года тендеры на закуп лекарственных средств в целях обеспечения прозрачности проводятся с онлайн-трансляцией на официальном веб-сайте ТОО «СК-Фармация». Работает и ситуа­ционно-аналитический центр, с помощью которого можно отследить передвижение фармтовара. Кроме того, любой желающий может проверить наличие того или иного препарата в медучреждении, зайдя в интерактивный справочник компании. С 2017 года в ТОО планируется переход на электронные закупки.

Популярное

Все
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Красиво шить не запретишь
Войти в топ мировых вузов
Берут одни, отдают другие
Школьница из Аккольского района вместе со своим учителем стала автором мужского парфюма
Воровать – так по полной?
То деньги присвоят, то перемены урежут
Куда уходит Каспий?
Не будут платить – отключим газ!
Вот уже две недели в Семее не утихают споры вокруг нового генерального плана города
Подсчитать точное количество лошадей, павших от бескормицы в области Улытау, крайне сложно
Ежегодно Италия импортирует конину на сумму более 140 млн долларов
Лапша без посредников
Эмоции, впечатления, опыт
Обещают, что будет красиво
Должны ли врачи скорой помощи разуваться или надевать бахилы, приезжая на вызов?
В Костанайской области не хватает 248 врачей, 74 из них нужны на селе
Нужны ли посредники?
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
Время большой воды
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
В Астане пройдет международный турнир имени Жаксылыка Ушкемпирова
Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт
Погоны красоты
Отстаивая «Национальный интерес»
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине

Читайте также

Ждем путешественников из Поднебесной
Достойный пример для молодежи
Командный айтыс
Секрет хорошего хлеба

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]