​Лекарства прибывают на склады

– Закуп на будущий год в отличие от предыдущих лет проведен заблаговременно, – заявил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций председатель правления ТОО «СК-Фармация» Нуржан Алибаев. – На сегодня 30% продукции доставлено на склады Единого дистрибьютора.

По его словам, предварительная экономия при закупе на 2017 год составила 11,7 млрд тенге. За 7 лет работы компания сэкономила порядка 55 млрд тенге бюджетных средств. Отмечено, что из закупленных 906 препаратов на 2017 год 463 (52%) – казахстанского производства. По сравнению с 2010 годом объем казахстанского содержания вырос в 6 раз, а по сравнению с прошлым увеличился на 5 млрд тенге, то есть на 20%. В этом случае выигрывают отечественный производитель и, конечно, государство. Правда, при этом было подчеркнуто, что молодой казахстанской фарм­промышленности следует еще поработать и над повышением доли экспорта – на сегодня она составляет всего 3%. Обнадеживает то, что наши производители строят новые цеха, переоборудуют по международным стандартам имеющиеся, что, несомненно, повысит в будущем экспортный потенциал.

Растет доля прямых контрактов: в 2011-м таковые заключены на 200 млн тенге, в 2015 году – на 7,4 млрд тенге, а на будущий – на сумму более 18 млрд тенге. В сентябре впервые подписано Сог­лашение между ТОО «СК-Фармация» и ЮНИСЕФ на закуп препаратов для лечения ВИЧ на сумму 1 млрд тенге. Как и прежде, государство берет на себя обеспечение необходимыми препаратами пациентов, страдающих социально значимыми заболеваниями, такими как онкология, гепатит, диабет, туберкулез. Так, только онкопрепараты закупаются на сумму более 15 млрд тенге. Кроме того, в нынешнем же году впервые на 2,9 млрд тенге из чистой прибыли ТОО «СК-Фармация» сформирован неснижаемый запас лекарств для группы этих заболеваний.

С 2015 года тендеры на закуп лекарственных средств в целях обеспечения прозрачности проводятся с онлайн-трансляцией на официальном веб-сайте ТОО «СК-Фармация». Работает и ситуа­ционно-аналитический центр, с помощью которого можно отследить передвижение фармтовара. Кроме того, любой желающий может проверить наличие того или иного препарата в медучреждении, зайдя в интерактивный справочник компании. С 2017 года в ТОО планируется переход на электронные закупки.