Лекарство для Миши

Это не единичный случай: жизненно важной помощи ожидают и другие казахстанские дети со страшными для их судеб диагнозами.

Буду бегать?

– Он чувствует прикосновения, но сил встать у него нет, – рассказывает Анна Горпенко. Она гладит пяточку сына, прижимает его бережно к себе.

Уже третий год Миша даже на бок не может перевернуться самостоятельно. С ним рядом всегда кто-то должен быть: подмечать, что ему неудобно, что нужно перевернуть на бочок или спину, поднять и посадить... Малыш интеллектуально сохранен, любит смотреть мультфильмы и играть с машинками. Пока он еще может их держать, мышцы рук пока слушаются, подвижность сохраняют пальцы, но и они слабеют.

Болезнь прогрессирует. Родители приобрели для Миши спе­циальный тренажер, корсет-тутор – все это нужно, чтобы мышцы не застаивались. Но без лечения развитие болезни не остановить. Только лечения Миша не получает. Никакого.

У мальчика СМА – спинальная мышечная атрофия. Это врожденное заболевание, при котором мышцы отказывают, не работают. До года мальчик развивался нормально, затем ему сделали плановую операцию – у малыша был крипторхизм, врачи опускали яичко в мошонку. До операции Миша стоял самостоятельно, делал первые шаги. После операции встать не смог…

Уже после многочисленных обследований родителям объяс­нили, что операция, возможно, спровоцировала проявление болезни, которая рано или поздно все равно бы дала о себе знать. Но до этого почти год ушел на то, чтобы поставить верный диагноз.

В сентябре 2020-го консилиум Экспертно-консультативного совета в НАО «Медицинский университет Астана» вынес заключение, согласно которому для лечения этой формы заболевания требуется препарат «Нусинерсен» («Спинраза»). Проблема заключалась в том, что этот препарат – один из самых дорогостоящих в мире.

В первый год лечения мальчику требуется получить 6 уколов, в последующие – по 4. И так всю жизнь. Каждый укол стоит 50 млн тенге. Найти такие деньги самос­тоятельно невозможно, даже при поддержке благотворительных организаций. Поэтому уже второй год родители Миши ведут официальную переписку: сначала добивались официального подтверждения диагноза, теперь – помощи государства в получении препарата.

Миша ждет. Он слышит разговоры мамы и папы, который днем работает, а ночью пишет письма в разные инстанции. Мальчик наде­ется, что сможет ходить. Или даже бегать – он подвижный ребенок, ему сложно вынужденно быть без движения.

Проблема не только в отсутствии движения. Без лечения проявляются побочные последствия заболевания: развивается сколиоз, из-за этого могут появиться проблемы с дыханием. Уже сейчас мальчуган не может разгибать ноги до конца из-за атрофии мышц.

– Он все спрашивает у нас, когда же будет бегать, – мама Миши отворачивается, сдерживая слезы. – И сам себе отвечает: «Как укол поставим, тогда буду бегать!»

Цена здоровья

Ответа на вопрос, будет ли Миша бегать, пока нет. Хотя препарат действительно эффективный и позволяет не только возвращать подвижность конечностям, но и вставать на ноги. Все зависит от тяжести заболевания и своевременности лечения. А вот с этим проблемы. Только в Костанайской области 2 ребенка с диагнозом СМА. Второму мальчику, 3-летнему Виталию Морозову, тоже необходимо 300 млн на первый год лечения.

У Виталика ситуация еще хуже, здесь речь идет уже о жизни ребенка. Мальчик находится на ИВЛ (искусственная вентиляция легких), серьезные проблемы с дыханием. Есть и еще дети со схожими заболеваниями, которым нужны дорогостоящие препараты.

Проблема в том, что эти лекарства еще не включили в перечень препаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), пока, согласно правилам министерства, идет проверка препарата, проводится фармакоэкономический анализ и так далее. Поэтому результатом обращений родителей в многочисленные инстанции стал ответ – обратиться к местным исполнительным органам, чтобы те нашли средства в местном бюджете.

В одном из официальных ответов, полученных семьями от областного маслихата, значится, что в Костанайской области проживают 19 детей с заболеванием «мышечная дистрофия Дюшенна» и 5 детей – с СМА. Но если большинство из них уже получают препараты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, то препараты, которые назначены этим пяти малышам, пока не входят в утвержденный Минздравом перечень лекарственных средств.

Троим детям нужен препарат «Этеплирсен», двоим (героям этой статьи) – «Нусинерсен». Общая сумма для пятерых в год составляет 1 млрд 658 млн тенге, на полгода – 786,8 млн тенге. Сможет ли область найти такие деньги в своем бюджете?

Своевременная помощь

Проверку препарат «Нусинерсен» уже прошел. Вопрос по включению его в перечень АЛО (амбулаторное лекарственное обеспечение) в рамках ГОБМП сейчас решается уже на уровне Министерства юстиции. Эта информация на днях прозвучала на совещании при вице-министре здравоохранения РК Жандосе Буркитбаеве. Правда, пока неизвестно, когда будут соблюдены все необходимые формальности, необходимые для включения препарата в перечень АЛО. И произойдет это точно не в 2021-м. А ведь лекарство детям, которые ждут препарат, необходимо получить как можно скорее.

Права детей на этом совещании активно защищала уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин. К ней семья Горпенко тоже обращалась. Аружан помогает им в решении проблемы, как и остальным детям.

На совещании рассматривался вопрос о лекарствах для детей по всему Казахстану. И не только со схожими диагнозами – другие проблемные моменты тоже обсуж­дались. Аружан настаивала на том, что пока идет процесс официального закрепления препарата в перечне ГОБМП, к решению вопроса должны подключиться местные бюджеты – речь шла не только о Костанайской области, но и о других регионах Казахстана.

– Местные органы – это ведь тоже государственные органы! – прокомментировала ситуацию омбудсмен. – Но мы требуем цент­рализованного закупа, так как с каждым регионом по каждому препарату невозможно решать вопросы.

У главы общественного фонда «Өмiрге сен» Сабили Шугеловой схожее мнение. Она думает, что местные исполнительные органы смогут поддержать детей временно, пока идет процесс регист­рации. И это касается не только Костанайской области – в других регионах малышей с подобными диагнозами и проблемами еще больше. Помощь им нужна срочно.

– Это механизм обеспечения через разовый ввоз, – считает Сабиля. – Когда препараты войдут в список лекарств, приобретаемых у единого дистрибьютора, их будут закупать из республиканского бюджета, но на это нужно время. А дети ждать не могут, им препарат нужен еще вчера.

Руководитель фонда свои слова уже подтверждает действиями. «Өмiрге сен» был создан в 2017 году для поддержки людей с нервно-мышечными заболеваниями. Сейчас в списках у них более 430 пациентов – и детей, и взрослых. Некоторым уже удалось помочь. В частности, препарат «Нутринерсен» приобрели за счет региональных бюджетов 11 детям в Алматы и одному ребенку в Караганде. При активном содействии фонда.

– Мы писали во все инстанции, проводили пресс-конференции, родители ходили на встречи в управления здравоохранения, писали в маслихаты, – рассказывает Сабиля Шугелова. – Телевидение и прессу привлекали. Это большая комплексная работа. В Костанае тоже думаем, что результат будет. Сейчас активно за этот город взялись.

Что теперь?

Похоже, за Костанай действительно взялись активно. На том самом онлайн-совещании в Министерстве здравоохранения вице-министр Жандос Буркитбаев подчеркнул, что у местных исполнительных органов Костанайской области есть все юридические основания произвести закуп препарата. Строго спрашивал, какие меры были приняты, чтобы приобрести лекарство.

Заместитель руководителя обл­управления здравоохранения Анжела Бексултанова сообщила, что информацию о данной ситуации неоднократно направляли в мас­лихат и облакимат. Последний раз отправляли письмо 7 июля. На воп­рос, было ли принято какое-то решение, заместитель руководителя ответить не могла. Вице-министр пообещал держать этот вопрос на контроле, дал указание предоставить информацию.

В маслихате Костанайской области пока не готовы дать окончательный ответ. Депутат маслихата Гульмира Капенова, председатель Постоянной комиссии по социальной сфере, вопросам молодежи и НПО говорит, что работа ведется еще с февраля. Имеется переписка с Министерством здравоохранения, есть обращения в Сенат, Мажилис, к Аружан Саин. Делалось все, чтобы ускорить процесс включения препаратов в ГОБМП.

Сейчас работа по вопросу выделения средств продолжается.

P. S. Когда верстался номер, стало известно, что решение по ситуации с костанайскими детьми принято: препараты, необходимые для лечения всех пяти ребят до конца 2021 года, будут внесены в перечень бесплатных лекарств, финансируемых из средств местного бюджета.

