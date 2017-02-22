​Лекция в Сингапуре

Лекция посла РК в Сингапуре Усена Сулеймена собрала преподавателей, докторантов и магистров этого учебного заведения, а также представителей академических кругов и общественности. Лектор ознакомил присутствующих с инициированной Президентом Нурсултаном Назарбаевым конституционной реформой и основными положениями Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Он также рассказал об опыте нашей республики по построению общества межконфессионального и межнационального согласия. Дипломат проинформировал о деятельности Ассамблеи народа Казахстана, а также целях и задачах Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Посол отметил, что благодаря последовательной политике Президента Нурсултана Назарбаева­ Казахстан за 25 лет независимости состоялся в качестве государства с крепкой экономикой, прочной политической системой и сплоченным многонациональным обществом, что позволило республике войти в список 50 развитых стран мира. Казахстанский дипломат подчерк­нул: заявленная Главой государства конституционная реформа должна стать существенным шагом вперед в деле дальнейшего укрепления демократических принципов.

Особое внимание было уделено основным приоритетам январского Послания Главы государства ­«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Усен Сулеймен подчеркнул, что в условиях растущей экономической конкуренции предложенная Президентом модель роста, каковой является Третья модернизация, – это своевременный шаг, который обеспечит Казахстану вхождение в число 30 развитых государств.