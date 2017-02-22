Свежий выпуск
​Лекция в Сингапуре
Ольга Львова

Лекция посла РК в Сингапуре Усена Сулеймена собрала преподавателей, докторантов и магистров этого учебного заведения, а также представителей академических кругов и общественности. Лектор ознакомил присутствующих с инициированной Президентом Нурсултаном Назарбаевым конституционной реформой и основными положениями Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Он также рассказал об опыте нашей республики по построению общества межконфессионального и межнационального согласия. Дипломат проинформировал о деятельности Ассамблеи народа Казахстана, а также целях и задачах Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Посол отметил, что благодаря последовательной политике Президента Нурсултана Назарбаева­ Казахстан за 25 лет независимости состоялся в качестве государства с крепкой экономикой, прочной политической системой и сплоченным многонациональным обществом, что позволило республике войти в список 50 развитых стран мира. Казахстанский дипломат подчерк­нул: заявленная Главой государства конституционная реформа должна стать существенным шагом вперед в деле дальнейшего укрепления демократических принципов.

Особое внимание было уделено основным приоритетам январского Послания Главы государства ­«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Усен Сулеймен подчеркнул, что в условиях растущей экономической конкуренции предложенная Президентом модель роста, каковой является Третья модернизация, – это своевременный шаг, который обеспечит Казахстану вхождение в число 30 развитых государств. 

Популярное

Все
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет
Иностранные дипломаты оценили ход подготовки к референдуму в Казахстане
Что мы знаем о Тайбуге-би – легендарном основателе тюркской династии сибирских правителей
Референдум-2022: встречи с международными наблюдателями
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж
Германия планирует возобновить работу своих ТЭЦ, если Россия прекратит поставки газа
Хорошее начинание приобретает негативные оттенки: о подушевом финансировании секций и кружков
Почти половина населения Афганистана испытывает острый голод – ООН
Жизнь, наполненная музыкой
Идти вперед, а не назад
Обсудили международный опыт
Игры для разума
Майнишь дешево – плати дороже
Поддержка со стороны молодежи
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
Венеция ждет у себя "цифровых кочевников" для борьбы со стремительным сокращением населения
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Свежий выпуск
Активная подготовка в регионах
Свежий выпуск
Высокую оценку получил казахстанский металлургический завод
Свежий выпуск
Держаться вместе!
Свежий выпуск
Креативные и полезные

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]