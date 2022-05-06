Лелик-космонавт

Отчего коты не летают так, как птицы?

Был у меня в детстве кот. Обыч­ный, «дворянской» породы. Откуда он у нас появился, уже и не скажу: то ли мама принесла от родни, у которых кошка славилась своей чрезмерной любвеобильностью, то ли брат подобрал во дворе – такого усатого добра всегда было много на нашей улице.

Помню, хотели назвать прие­мыша как-то поблагороднее, выдумывали клички, чтобы не просто Васька какой, но хитрый взгляд и очевидно дворовые замашки натолкнули в итоге на кличку Лелик.

Лелик полностью оправдывал свое простонародное, как будто вороватое имя. Беззастенчиво тянул со стола все, что не было убрано в шкаф или холодильник, внаглую откидывая полотенце или раздирая пакеты. Лазал по шторам, каждый раз своими акробатическими номерами приводя в ужас маму и восхищая брата и даже, кажется, рыбок в аквариуме, стоящем как раз у окна. За свои экзерсисы регулярно получал тапкой от бабули, и потом от нее же – дополнительную порцию поглаживаний. При этом лоток знал на «отлично», никогда ничего не метил и не спешил присоединяться к хору мартовских котов.

Но апогея своей наглости Лелик достиг, когда просек, что главное лакомство – мясо – прячется в кастрюле. Хитрый котяра выжидал, когда суп остынет (щупал, что ли, периодически?) и ничтоже сумняшеся запускал в кастрюлю длинную когтистую лапу. Подцепив кусок мяса, сбрасывал его на пол, хватал зубами и давал деру под ванну. Дважды его ловили с поличным, прямо на плите, практически с лапой в супе. Суп выливался, с Леликом проводились душеспасительные беседы, заканчивавшиеся дарением того самого добытого куска. Кот вины не отрицал, терпел тычки носом в опустевшую кастрюлю и воровать в итоге перестал.

А еще Лелик был космонавтом. Надеть скафандр, пройти подготовку в Звездном городке и стать всемирно известным котом у него не срослось, но любовь к полетам была неземной в прямом смысле. За неимением космодрома летал Лелик не к далеким звездам вверх, а к траве у дома вниз. Прямиком с балкона пятого этажа. Как он к этому пришел, непонятно, но, вероятнее всего, первый полет был незапланированным и случился исключительно по вине леликовской невнимательности – прогулки по перилам требуют равновесия даже у грациозных котов. Тогда наш кот долго приходил в себя, отлеживался, разбитая мордочка жалобно выглядывала из гнездышка, которое я ему оборудовала в открытой тумбочке.

А потом Лелик стал летать запланировано. О том, что отчаянный кот снова спикировал в палисадник, нам рассказывали или соседи, успевшие заметить пролетающего мимо их окон кота, или дворовые дети, играющие среди деревьев под окнами. Благо приземлялся Лелик всегда на мягкий грунт, и ни разу не травмировался настолько, чтобы тут же не вскочить на лапы и не бродить по травке.

С тягой к полетам мы пытались бороться: закрывали балконную дверь, выгоняли кота с балкона, ругали (в ход опять шла тапка). Но не привязывать же его?! Да и сидеть все дни с закрытыми окнами в жару было невозможно. А потому Лелик чуть не ежедневно шел на риск.

К сожалению, однажды, после очередного «запуска», Лелика мы не нашли. Кот очевидно не разбился, потому что его отсутствие мы заметили сразу и привычно спустились в палисадник забрать летуна домой. Но в тот раз мы его не нашли. Убежал в поисках незапертых балконов или кто забрал себе – мы так и не узнали. Ходили всей семьей вокруг домов, по ближайшим дворам, звали, уговаривали вернуться, но наш Лелик-космонавт так и не откликнулся…