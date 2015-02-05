Ленивый? Плати штраф! Свежий выпуск 583 Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Об этом шла речь во время церемонии награждения победителей ежегодной премии «Асыл Алма» на звание «Лучший работодатель, обеспечивающий условия для ведения здорового образа жизни на предприятии». Торжественную церемонию организаторы – Алматинский городской центр формирования здорового образа жизни – провели в Центральной городской клинической больнице, так как конкурс «Асыл Алма» проходит под патронатом управления здравоохранения Алматы.

За 5 лет с начала старта более 250 предприятий города стали номинантами конкурса и более 40 руководителей получили специальные награды за помощь в решении столь важной задачи, как популяризация здорового образа жизни. Всего в Алматы насчитывается свыше 60 000 предприятий, а это значит, что у врачей огромное поле работы, чтобы сделать для многотысячных коллективов привычной нормой физкультуру и внимательное отношение к здоровью. Ведь для многих из нас сегодня работа связана в основном с сидячим образом. Кроме того, мы сидим в машине во время длительных переездов из одного конца города в другой, или за телевизором, или во время «прогулок» по просторам Интернета. А регулярные упражнения как раз помогут избавить от многих заболеваний, связанных с сидячим образом жизни. То есть наше здоровье будет нам благодарно.

В нынешнем году перед членами жюри стоял непростой выбор. Ведь все кандидаты на получение награды провели большую работу по внедрению на рабочих местах здорового образа жизни. Во многих компаниях стало правилом утро начинать с производственной зарядки, организовались даже спортивные команды, многие работники посещают различные секции. К примеру, на Алматинском заводе мостовых конструкций (к слову, АЗМК стал победителем в номинации «За вклад в защиту и охрану здоровья сотрудников компании») и на многих других производствах для работников с раннего утра и до позднего вечера открыты бесплатные спортивный зал и бассейн, есть комнаты релаксации и тренажерные залы. Более того, совместные занятия спортом сплачивают коллектив, говорят руководители организаций. А медики в один голос утверждают, что положительное влияние физических упражнений на наш организм трудно переоценить: люди, регулярно занимающиеся гимнастикой, реже болеют, гораздо меньше подвержены стрессам и депрессивным состоя­ниям. И даже в старости они активны и оптимистичны! Понятно, что и отдача от таких активных и радостных сотрудников будет гораздо больше.

«За такими предприятиями – будущее Казахстана, а мировоззрение первого руководителя, его желание решить проб­лему развития здорового образа жизни в нашем обществе является залогом экономического успеха не только его компании, но и всей страны», – уверены в городском центре формирования здорового образа жизни. Они учредили 4 номинации: за вклад в защиту и охрану здоровья сотрудников компании, а также за активное формирование здорового образа жизни среди населения, за борьбу с социально значимыми заболеваниями и личный пример по ведению здорового образа жизни. В нынешнем году в конкурсе участвовали 57 компаний. И 10 из них были номинированы почетной премией городского конкурса «Асыл Алма».

Поздравляя победителей, медики напомнили им, что еще древние люди считали движение одним из самых действенных лекарств. А знаменитый военный хирург армии Наполеона Клемент Тиссо и вовсе утверждал, что движение может заменить разные лекарства, но ни одно лекарство не заменит движение!