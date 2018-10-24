Леопард поселился в заповеднике в Мангистауской области

В Мангистауской области сфотографировали дикого леопарда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил
пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Сакен Дилдахмет, передает Kazpravda.kz.
Фотоловушка запечатлела хищника на территории Устюртского государственного природного заповедника.
"На территории заповедника был замечен леопард. В этих краях когда-то обитали гепарды, а леопард – это уже нечто новое", – отметил Дилдахмет.
В данный момент выясняется, как животное попало на территорию Казахстана.
