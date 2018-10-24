Леопард поселился в заповеднике в Мангистауской области

В Мангистауской области сфотографировали дикого леопарда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Сакен Дилдахмет, передает Kazpravda.kz.

Фотоловушка запечатлела хищника на территории Устюртского государственного природного заповедника.

"На территории заповедника был замечен леопард. В этих краях когда-то обитали гепарды, а леопард – это уже нечто новое", – отметил Дилдахмет.

В данный момент выясняется, как животное попало на территорию Казахстана.


Популярное

Все
Когда в ауле не хватает девушек...
В десятке сильнейших
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Учиться делать правильный выбор
Құлагер казахского кино
Создается технопарк
Новые подходы к профессии
Рождение диалога
Информативно и безболезненно
Все внимание – ветеранам
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Ранняя диагностика спасает жизни
В ожидании нейрохирурга
Выбор молодых
Инвестиции превращаются в производства
Инновации в медобразовании
В Алматы открылся международный инновационный вуз
С учетом современных градостроительных тенденций
Символ гражданского согласия
Внесите свой вклад в коллективную безопасность
Дух романтики и героизма
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в Алматы
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Поддержать инициативу Казахстана
Сваха как архитектор счастья
Социализация без барьеров
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
В Приаралье становится больше зеленых зон
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Для достижения общих целей
Астана принимает ключевых игроков евразийской логистики
Когда яблони цветут
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Поздравили фронтового связиста
Реальность, призывающая к действиям
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

