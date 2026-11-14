Лес как капитал

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акиматам подключиться к реализации проекта «Дала орманы», направленного на увеличение площади лесов в стране. Как выполнить поручение и что мешает этому, обсудили участники круглого стола в Комитете Курултая по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам.

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По словам вице-министра экологии и природных ресурсов Нуркена Шарбиева, за 2021–2025 годы посажено и посеяно 1 648,4 млн сеянцев на площади более миллиона гектаров, в этом году добавилось еще 290 млн, а на 2027 год запланирована посадка 270,9 млн саженцев.

– Наша главная задача – сохранить существующие леса и увеличить их площадь. Одно из важных направлений – внедрение новых технологий: сеянцы с закрытой корневой системой выращивают в автоматизированных теплицах, и это позволяет получать посадочный материал за год вместо двух и повышать приживаемость до 90 процентов. В Акмолинской области уже построены две такие теплицы, еще шесть комплексов создаются­ в других регионах, – сообщил Нуркен Шарбиев.

Отдельно вице-министр рассказал об Арале: с 2021 года работы проведены на площади 1,1 млн га, высеяно более 3,4 тыс. тонн семян саксаула и других солеустойчивых растений, а в Казалинске построен питомник на 3 млн сеянцев в год.

Заметной новостью стали лес­ные углеродные проекты. По словам Нуркена Шарбиева, они позволяют привлекать частные и международные средства на восстановление лесов, а интерес к сот­рудничеству уже проявили First Carbon Group, Apple, Rabobank и Корейская лесная служба. Предусмотрена возможность получать углеродные единицы и продавать их на меж­дународном рынке. Еще одна инициатива – «Зеленый щит Цент­ральной Азии» – предполагает создание защитных насаждений вдоль дорог на 40 тыс. га и восстановление до миллиона гектаров деградированных земель.

На заседании шла речь и о пожарах, которые стали настоящей бедой для казахстанского леса. Было отмечено, что за три года закуплено 2 251 единица техники, наиболее пожароопасные области обеспечены ею на 90% и более. В этом году зарегистрирован 901 случай пожара, что на 47,2% больше, чем год назад, но пройденная огнем площадь сок­ратилась на 46,1%, до 14,8 тыс. га. Чтобы привлечь молодые кадры, с 1 января 2027 года зарплаты лес­ников на селе вырастут на 25%, но главными трудностями ос­таются жилье и меры поддержки.

Взгляд со стороны представила постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднарагча. Она напомнила, что, согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), каждый доллар, вложенный в восстановление экосистем, может приносить до 30 долларов отдачи.

– На фоне продолжающегося сокращения лесных площадей в мире Казахстан демонстрирует­ положительную динамику. Вмес­те с тем нужен переход от количества посадок к качеству восстановления: важно оценивать приживаемость деревьев, состояние экосистем, поглощение углерода и долгосрочную устойчивость насаждений, – отметила она.

По ее словам, ФАО с казахстанскими учеными разрабатывает новые методы обработки семян саксаула: на осушенном дне Арала их всхожесть пока около 30%. В 2027 году стартует Десятилетие ООН по облесению и лесовосстановлению, и Казахстан мог бы использовать его для привлечения международной поддержки.

О том, как озеленяются города, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Ерик Токмурзин. Более 63% казах­станцев живут в городах, и озеленение, по его мнению, нужно рассматривать не как благо­устройство, а как инструмент климатической устойчивости. Он предложил концепцию «городских лесов»: объединить деревья парков, скверов, улиц и дворов в единую систему с научным управлением и десятилетним организационно-хозяйственным планом.

– Наша задача – не просто сделать города более зелеными, а сформировать устойчивые насаждения, способные работать десятилетиями в интересах населения, окружающей среды и климата. Эффективность надо оценивать не количеством посадок, а состоянием и устойчивостью растений, – подчерк­нул он.

Итоговые рекомендации круг­лого стола вышли обширными. Правительству предлагается рассмотреть передачу 122 коммунальных лесных учреждений из ведения акиматов в респуб­ликанское подчинение Мин­экологии, чтобы выстроить единую систему планирования и охраны, увеличить штат территориальных инспекций и дать налоговые и инвестиционные преференции лесоразведению. Минэкологии рекомендуется запустить пилотные углеродные проекты, перейти к оценке реальной приживаемости, усилить контроль качества лесовосстановления, оснастить опасные территории системами раннего обнаружения пожаров, к 2030 году довести техническое оснащение до норм и разработать систему «Цифровой лес – Казахстан».

Также предложено распространить на лесников меры поддержки, действующие для сельских специалистов, а науке – увеличить базовое финансирование Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства. Акиматам поручено провес­ти инвентаризацию зеленых насаждений в городах, аудит питомников и составить регио­нальные планы воспроизводства лесов до 2035 года.