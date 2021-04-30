Леса, луга, поля – земля

Лаура Тусупбекова

Как отмечалось на заседании, земельный вопрос является одним из животрепещущих пунктов общественной повестки. Отвечая на запросы и ожидания общест­ва, Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил свое решение данной проблемы. Так, Глава государства, воспользовавшись правом законодательной инициативы, направил в Пар­ламент проект закона, по которому запрещается продавать и сдавать в аренду иностранцам земли сельскохозяйственного назначения.

В свою очередь депутаты обеих палат Парламента четко и оперативно провели большую работу по всестороннему рассмотрению документа. На различных этапах в этот процесс активно вовлекались общественность, эксперты и ученые.

Кроме законодательного запрета на продажу и аренду иностранцам земель сельхозназначения, законопроектом предусматривается и отчуждение земли в случаях, если человек перестает быть гражданином Казахстана или если в состав участников юридического лица Республики Казахстан входят иностранцы.

– Земля – это главное достояние нашего народа, символ нашей священной независимости. Поэто­му земельный вопрос имеет важное стратегическое значение. Данный законопроект запрещает продажу и аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и кандасам. Документом также предусмотрена процедура отчуждения сельскохозяйственных земель в случае прекращения казахстанского гражданства лицом, являющимся членом или акционером юридического лица Республики Казахстан. В целом этот законопроект защищает прежде всего интересы нашего народа и государства, – подчеркнул заместитель председателя Сената Нурлан Абдиров.

В ходе обсуждения сенаторы отмечали, что совершенствование законодательного регулирования земельных вопросов в стране будет продолжено и после принятия этого важного закона. Недавно завершила свою работу Земельная комиссия, в состав которой вошли сразу пять сенаторов. В ходе заседаний данной комиссии было озву­чено множество предложений, касающихся совершенствования законодательства в этой сфере. С учетом этих предложений Правительством в настоящее время готовится пакет законодательных поправок в сфере землепользования. Ожидается, что в скором времени соответствующий законопроект также поступит на рассмотрение в Парламент.

Кроме того, в ходе заседания сенаторы рассмотрели и приняли поправки по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности.

Как отметил депутат Мажилиса Альберт Рау, документ предусматривает нормы, обязывающие микрофинансовые организации указывать информацию о полной стоимости кредита на первой странице договора, а также запрещающие банкам и мик­рофинансовым организациям начислять вознаграждение на капитализированное просроченное вознаграждение – неустойку, штрафы, пени, комиссии.

В целях повышения ответственности коллекторских агентств установлены требования к минимальному размеру их уставного капитала, который будет устанавливаться нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Кроме того, депутатами были внесены изменения, касающиеся недопущения роста рисков в кредитовании и чрезмерного роста долговой нагрузки граждан по кредитам по истечении 180 дней просрочки ввести запрет на начис­ление вознаграждения, комиссий и иных платежей обязательств по всем ипотечным займам.

Для усиления надзора за выдачей займов и микрокредитов населению банки и микрофинансовые организации обязали представлять в кредитное бюро информацию о номинальных и годовой эффективной ставках вознаграждения. Кроме того, микрофинансовые организации должны указывать годовую эффективную ставку вознаграж­дения при размещении (распространении) рекламы.

В целях недопущения недобросовестных действий коллекторских организаций введен запрет коллекторам на взаимодействие с чужих телефонных номеров, установлена обязанность видео-, аудиофиксации процесса взаимодействия с должниками и ограничение взаимодействия коллектора с третьими лицами.

Ряд поправок направлен на повышение эффективности механизма досудебного урегулирования проблемной задолженности по займам граждан.

– Особо хочу отметить, что для очищения негативной кредитной истории заемщиков, на сегодня погасивших кредиты и не имеющих задолженностей, сокращен срок хранения кредитных историй в кредитных бюро с 10 до 5 лет, – отметил депутат.

В ходе обсуждения поправок сенаторы поинтересовались, сколько сегодня в стране граж­дан, находящихся в ситуации долговых обязательств перед кредитными организациями.

По информации заместителя председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлана Абдрахманова, в настоящее время в стране порядка 6,7 млн заемщиков.

– Из этого числа полтора миллиона граждан уже погасили кредиты, но по ним имеется негативная кредитная история, связанная с тем, что они допускали просрочки свыше 90 дней. В связи с этим банки и микрофинансовые организации отказывают им в получении новых займов.

Таким образом, сокращение срока с 10 до 5 лет имеет больший экономический и социальный эффект, – считает Нурлан Абдрахманов.

