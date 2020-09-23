Лесами тоже нужно управлять

Изучить и легализовать

На днях европейские политики заявили о планах сократить за 10 лет выбросы парниковых газов на 55% и к середине столетия достичь «климатической нейтральности». Другими словами, через 30 лет в странах ЕС выбросы СО₂ должны по объему быть такими же или меньше, чем емкость природных и искусственных накопителей, в первую очередь лесов.

Наша страна в соответствии с Киотским протоколом обязалась к 2030 году снизить выбросы углекислого газа на 15% (по сравнению с 1991-м). Задача непростая: только на долю теп­лоэнергоцентралей и котельных, работающих в основном на угле, приходится 40% парникового газа.

Поддержку республике в решении проблемы оказала Программа развития ООН. Как отметил менеджер проектов ПРООН в области сохранения биоразнообразия Талгат Кертешев, во-первых, удалось разработать и согласовать нормативно-правовые документы, легализующие долю отечественных лесных систем на углеродном рынке. А во-вторых, начал действовать пилотный проект по так называемому углеродному следу, точнее – его покрытию.

– Два года назад крупная IT-компания создала на базе Экибастузской ГРЭС дата-центр, – рассказал представитель

ПРООН. – На сегодня структура потребляет 17 мегаватт, выбросы углекислого газа составляют 128 тысяч тонн. В планах довести потребление до 65 мегаватт, что увеличит выбросы примерно до 450 тысяч тонн. Мы совместно разработали проект, призванный покрыть этот объем CO₂.

В основе идеи – инвентаризация и учет лесов Восточного Казахстана и Павлодарской области. Как оказалось, с 1990-х годов в подвешенном, образно говоря, состоянии остались значительные лесные площади, закрепленные когда-то за крупными заготовителями. Предприятия распались, а вот их угодья никто не передал лесхозам. На востоке республики таких участков насчитали примерно 67 тыс. га, в Павлодарской области – 47 тыс. га.

Чтобы вывести их из «тени», нужно провести инвентаризацию – определить площадь, полноту насаждений, породы, составить топографический материал, подготовить землеустроительный проект. В целом стоимость работ достигла 1,5 млн долларов. Деньги выделила IT-компания, вклад ПРООН составил 368,2 тыс. долларов.

В нынешнем году специалисты Казахского лесоустроительного предприятия начали таксацию в ВКО, на следующий год планируется охватить Павлодарскую область.

– Что такое управляемые леса? – поделился рассуждениями менеджер проектов. – Это насаждения, где все структурировано по кварталам, по выделам. Известны возраст деревьев, порода, их запас на данной территории. На основе этих данных назначаются определенные работы, например, противопожарные мероприятия или лесовосстановление. Однако на сегодня по стране примерно 700 тысяч гектаров леса остаются неучтенными, треть – это колки, или небольшие разбросанные рощицы. Они не имеют описания, значатся как земли посторонних землепользователей. Невозможно подсчитать их потенциал в качестве углеродного накопителя, плюс неучтенные леса несут угрозу пожаров и самовольной порубки.

Считается, что одно дерево в среднем в течение года поглощает 120–150 кг СО₂. В целом при лесистости Казахстана, составляющей сегодня 4,6%, углеродный потенциал страны оценивается в 718,3 млн тонн.

По данным экологов, если довести лесистость до 5%, потенциал вырастет до 2,9 млн тонн CO₂ в эквивалентной массе. Только путем легализации 114 тыс. га «неучтенки» в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях можно с лихвой покрыть весь углеродный след экибастузской IT-компании, и еще останется 10-процентный запас.

Другое направление пилотного проекта – создание вокруг Павлодара демонстрационной зеленой зоны площадью в 20 га. Местная исполнительная власть уже поддержала инициативу, причем в нашей стране половина депонированного, или связанного, углерода приходится именно на молодые насаждения.

По подсчетам специалистов, каждые 5 лет прирост депонирования составляет 50,5 млн тонн СО₂ в эквивалентной массе. Другими словами, чем больше молодого леса, тем солиднее вклад в сокращение парникового газа.

Частные и государственные

В финале по итогам инвентаризации у каждого неучтенного участка должен появиться владелец. По словам директоров Риддерского, Зыряновского и других лесхозов, сейчас такие территории являются большой головной болью. Они несут угрозу пожаров, причем в любой

момент огонь может перекинуться на гослесфонд.

Чтобы убрать здесь деревья, сломанные после бури или от снега, местному акиму нужно создавать комиссию… Политика государства такова: если рядом крупный лесхоз – насаждения переходят в его фонд. Если участок расположен на земле сельхозформирования, по Лесному кодексу крестьянское хозяйство сможет оформить частный лесной фонд. Правда, придется набрать штат лесников, обучить их, закупить технику, противопожарный инвентарь.

– Например, есть осинники, а осина – хороший материал для изготовления утвари, тех же бочонков, – пояснил Талгат Кертешев. – Возможно, какое-то хозяйство решит развивать данный бизнес. Хороший опыт накоп­лен в Норвегии. Там владельцы двух-трех десятков гектаров леса зарабатывают на продаже древесины. Пока в Казахстане всего 650 гектаров частных лесов, это питомники и лесные плантации, в основном для выращивания хвойных пород. Но мы надеемся, что сегмент получит развитие. Уже сейчас частным хозяйствам, решившим создать лесные питомники, по закону положено 50% субсидирования всех затрат.

Вместе с тем государство из года в год ведет оснащение своих лесхозов. На днях при поддерж­ке ПРООН лесоучреждениям Риддера и Зайсанского района были переданы три дрона. С помощью беспилотников лесники будут отслеживать незаконные рубки, возможные очаги пожаров, вести учет животных. Сейчас для этих же учреждений дополнительно закупают малые лесопатрульные пожарные комплексы – «УАЗики», оборудованные 300-литровым водным баком, мотопомпой с рукавами, противопожарными ранцами, инструментом, современными средствами связи.

Как отметил представитель ПРООН, в лесное хозяйство начинают приходить новейшие технологии. В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК уже взялись за пересмотр стандартов для лесоучреждений. Специалисты должны быть в курсе общемировых трендов, например, постепенного отказа от использования пестицидов в пользу органических препаратов – последние хоть и более дорогие, зато являются щадящими по отношению к биоразнообразию.

Кроме того, лесники должны уметь пользоваться теми же квадрокоптерами и системами дистанционного наблюдения. Должны научиться управлять квадроциклами – более проходимыми и быстрыми по сравнению с автомобилями-внедорожниками.

В своем сентябрьском Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о 5-летней программе по посадке более 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн – в городах и селах. «Эта акция приведет к масштабному озеленению нашей страны», – отметил Глава государства.

Действительно, по данным науки, городские леса способны охлаждать воздух на 8 градусов и поч­ти на треть снижать потребность в кондиционировании. В целом сократить выбросы парниковых газов можно двумя способами: за счет перехода с «грязных» угля и нефти на экологически чистые источники энергии – солнце, ветер, приливы и т. д. А также путем охраны лесов и наращивания зеленых насаждений.

Первый в Казахстане углеродный проект должен стать примером для всех крупных производств, как компенсировать свои выбросы СО₂ и внести вклад в борьбу с глобальным изменением климата.