Лесной гигант попал в объектив фотоловушки в Баянауле

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Фотоловушки, установленные в лесах Баянаульского национального парка, на этот раз запечатлели лосей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

Камеры установлены в рамках совместной работы Баянаульского государственного национального природного парка и сотрудников-докторантов Торайгыров университета.



Лось – одно из самых крупных копытных животных, обитающих в лесах. Несмотря на внушительные размеры, он свободно передвигается среди густой растительности и не так часто попадается человеку на глаза. Поэтому подобные кадры особенно ценны для наблюдения за животными в естественной среде.



Фотоловушки позволяют специалистам изучать места обитания, перемещения и поведение диких животных без вмешательства в их привычную жизнь.

Напомним, фотоловушка в Западно-Алтайском государственном природном заповеднике зафиксировала бурого медведя.