Происшествия
Лесной пожар вблизи Чернобыльской АЭС назвали сильнейшим с 1992 года
В Украине, в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, второй день горит лес, передает Kazpravda.kz со ссылкой на российские СМИ.

Специалисты уже назвали пожар крупнейшим за последние 23 года, вероятной причиной которого стал поджог или неосторожное обращение с огнем.

К тушению пожара в "Чернобыльской пуще" привлечены Национальная гвардия, МВД, 32 единицы техники, вертолет и два пожарных самолета. Как известно, "Чернобыльская пуща" выполняла роль живого щита и не давала радионуклеидам распространяться за пределы первоначального загрязнения.

Огонь охватил почти 400 га. На место ЧС прибыл премьер-министр Арсений Яценюк.

В МВД сначала сообщили, что огонь приближается к объектам АЭС, а затем уточнили, что огонь удалось остановить в пяти километрах от могильников отходов. 

Радиоактивный фон, утверждают в МЧС республики, в районе ЧП не изменился. А экологи опасаются, что лесные пожары на территории Украины в зоне Чернобыльской АЭС могут привести к катастрофе.

Спасателям пришлось эвакуировать самоселов, которые не только жили в зоне отчуждения, но и разводили там скот.

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