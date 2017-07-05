Лесоповал в… парке Любовь Доброта, Шымкент

Под «ноль»!



В Шымкенте деревья предпочитают стричь под «ноль», оставляя пару-тройку метров ствола и полностью спиливая крону. Такая «мода» появилась в период новейшей истории города. Говорят, исходит она от коммунальщиков, уставших осенью собирать и вывозить опадающую листву. Как бы то ни было, вопреки здравому смыслу и активному возмущению горожан нововведение изжить не удается. Вот и снова по весне в сквере Шамши Калдаякова опять «обнулили» деревья, и теперь там нет тени, как и нет желающих посидеть на скамейке под палящим солнцем.



Буквально за день до лесоповала в «Кен-бабе» точно так же средь бела дня пилили деревья по улице Рыскулова. Айланты с роскошной кроной закрывали от проезжающих по широкой городской улице кафе и автомойку. С этим, похоже, никак не мог смириться владелец этого бизнеса, поручив своим сот­рудникам спилить три дерева. Они рьяно взялись за дело. От двух соседних деревьев уже остались метровой высоты пеньки, а третье успело лишиться кроны. Увидев это безобразие, я набрала номер 102, засняв происходящее на мобильный телефон.



Приезда полицейских пришлось ждать почти час. Примечательно, что за это время мне дважды перезвонили, чтобы поинтересоваться, что произошло (?) и по-прежнему ли есть необходимость отвлекать полицию от важных дел. Пришлось применить запрещенный прием, сообщив, что являюсь членом консультативно-совещательного органа при ДВД ЮКО и очень хотела бы видеть, как полицейские действуют в соответствии с законом…



Только после этого на место происшествия приехал участковый инспектор, а вслед за ним еще и сот­рудник Аль-Фарабийского РОВД. Лесорубов и их работодателя увезли в полицию. Я ежедневно на протяжении десяти дней звонила участковому инспектору, страстно желая узнать, чем закончилась эта история. В итоге услышала в ответ, что предприниматель заплатил за три взрослых загубленных айланта штраф в размере 45 тыс. тенге. По мне так лучше бы росли деревья…



– Налицо полнейшее беззаконие, – так комментирует вырубку деревьев в парке «Кен-баба» депутат областного маслихата Умирзак Мелдеханов. – То, что сделали в парке, это верх безобразия и цинизма, действия всех, кто причастен к вырубке деревьев, безнравственны и безответственны и порождены не чем иным, как безнаказанностью. Рубят сплошь и рядом, не боясь ни уголовной, ни административной ответственности.



История с лесоповалом в парке «Кен-баба» заинтересовала не только общественность Шымкента и депутатов, но и специализированную природоохранную прокуратуру. Ее руководитель Данияр Магауин сообщил, что ведутся следственные мероприятия в рамках уголовного дела, зарегистрированного по статье 340, часть 1, УК РК, предусматривающей уголовную ответственность за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников. Подобные деяния наказываются штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 60 суток.



В надзорном органе даже статис­тику предоставили. В 2015 году по статье 340 УК РК на юге зарегист­рировано 136 фактов, по 87 из которых материалы переданы в суд. В прошлом году таких было уже 256, что свидетельствует о росте случаев самовольной порубки и уничтожения зеленых насаждений. При этом наказание понесли только в 93 случаях. В специализированной природоохранной прокуратуре это объясняют проведением амнистии, которая позволила большинству лесорубов избежать наказания. За I квартал текущего года зафиксировано уже 93 факта. Так что, наверное, прав Умирзак Мелдеханов, считающий, что в основе перманентной порубки зеленых насаждений лежит безнаказанность. И с ним нельзя не согласиться.



– Изуверы, – в сердцах произнес пожилой мужчина, наблюдая, как очередная огромная ветвь дуба грохнулась о землю. – Да кто ж вас такими воспитал? В моем детстве за сорванную веточку доставалось по самое не хочу. Помню, мальчишкой сорвал ветку, чтобы сделать «коня», так случайный прохожий за уши надрал и еще и к отцу отвел. А тут валят живое здоровое зеленое дерево – и хоть бы что!



Не осталась в стороне от лесоповала в парке и местная исполнительная власть. И если представителя местной полицейской службы в парке дождаться так и не удалось, то специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства шымкентского городского акимата отреагировали оперативно, тут же прибыв на место ЧП.



– Это чистой воды самодеятельность, – говорит Нурлан Бектурсынов, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства шымкентского городского акимата. – На вырубку деревьев или санитарную обрезку мы никому разрешения не давали. Санитарная обрезка проводится строго в оговоренное время – только ранней весной. Сейчас никаких работ по обрезке не должно быть в принципе.



Объективности ради замечу, что нашлись в городе те, кто встал на защиту предпринимателя, получившего парк в аренду. Дескать, о какой незаконной порубке речь, если пней нет, а есть стволы высотой под целых четыре метра?! По их мнению, если уж и поднимать шум, то говорить надо о некоррект­ной обрезке, отсутствии в городе специалистов-озеленителей, не более того!



Подобные утверждения от лукавого, ведь горожане хорошо знают, какая участь постигла после подобного «омоложения» дубы по пр. Республики. После того как их полностью лишили кроны, пятиметровые стволы так и не распустились, превратившись в высокие пеньки. Через год они окончательно высохли, их благополучно спилили как сухостой. Все чисто, как говорится, без шума и пыли. Нет деревьев – нет проблем. Естественно, никто никакой ответственности не понес. К слову, есть один такой многомет­ровый пень и в парке «Кен-баба», не переживший прошлогоднюю стрижку под «ноль».



– Биологический рост и физиологическое развитие крупных деревьев, а к ним по праву относятся дуб и чинара – платан восточный, очень специфичны, – поясняет Курманалы Жунисов, старший специалист отдела воспроизводства лесов и растительного мира Сайрам-Угамского государственного национального парка. – Обыч­но такие деревья до старости растут вверх и в толщину. Высота дуба при этом не превышает 25 метров, а затем у него только увеличивается объем ствола. Для дуба не возраст даже 400–500 лет, а некоторые экземпляры имеют полуторатысячелетнюю историю. При этом дубы обрезке не подлежат, без кроны они не растут. Для крупномеров диспропорция корневой системы и кроны смертельна. В нижней части дуба нет нераспустившихся почек для роста и создания новых побегов.



Исполины



Парк, в котором нет места вековым дубам, расположен в самом центре Шымкента. Людям старшего поколения он известен как детский, или пионерский, парк. Те, кто чтит и изучает историю родного города, знают, что раньше он назывался Соборным садом. Его заложили в 1901 году, высадив десятки деревьев ценных пород, в основном дубы. Имя одного из тех, кто вместе с горожанами и озеленителями высаживал эти деревья, известно. Это – Константин Кривцов, дед известного в Шымкенте врача-офтальмолога ныне покойного Сергея Кривцова.



Терять дубы парк начал прак­тически сразу, как оказался в частных руках. Сергей Константинович очень болезненно реагировал на каждое срубленное дерево, вставшее на пути развития малого бизнеса в парковой зоне. Он откровенно не понимал, почему после передачи парка в частные руки под предлогом спасения деревьев вековых дубов здесь заметно поубавилось?! А ведь они не просто свидетели истории города, а сами по себе – уже история.



Эти деревья всегда служили прекрасным обрамлением для Никольского собора, заложенного в Соборном парке в 1908 году. Осенью­ 2014 года церкви исполнилось 100 лет. Никольский собор освятили 22 ноября 1914 года, отк­рыв двери для прихожан. Службы в нем правили вплоть до 1929 года, пока комсомольские активисты не потребовали закрыть храм. С тех пор в Никольском соборе квартировали областная библио­тека, сельхозтехникум, Дворец пионеров. Теперь здесь размещен областной театр кукол. Возможно, такая востребованность здания помогла его спасти от разрушения, чего не скажешь о дубах. Ну что с них возьмешь, кроме тени да многочисленной листвы, которую надо убирать? Только место занимают, на котором можно поставить еще одно кафе, которых в парке и без того не счесть…



К примеру, в Чернигове есть дубы, которым более 300 лет. Чтобы обхватить их руками по окружности, требуется несколько человек, взявшихся за руки. Эти поистине исполинские деревья считаются памятниками природы и народным достоянием и охраняются государством. Посмотреть их едут туристы со всего мира, за ними тщательно ухаживают. Впрочем, примеры бережного отношения к зеленым насаждениям, имеющим вековую историю, можно найти во всем мире. В Китае видела, как приболевшим деревьям «прописали» капельницы, помогая восполнить потерю питательных веществ и выстоять перед напастью. У нас же по чьей-то прихоти запросто рубят исполинские кроны, по свежим спилам которых даже на фотографиях хорошо видно, что они здоровы, им бы жить да расти.



Черниговщина богата многовековыми дубами-великанами. В Седневе, например, есть дуб, под которым любил сидеть и сочинять стихотворения Тарас Шевченко. Находится он, как и 600-летняя липа Шевченко, в бывшем усадебном парке Лизогубов. Ну а самый знаменитый дуб Черниговщины – это 800-летний Монастырский дуб, который растет в Коропском районе. На всеукраинском конкурсе «Национальное дерево Украины» Монастырский дуб занял призовое место в номинации «Эстетически ценное дерево Украины», то есть его признали одним из самых красивых деревьев в Украине!



В Казахстане пока подобные конкурсы не проводятся. Возможно, когда-нибудь они будут. Боюсь, что шымкентские дубы до этого времени не доживут. Им просто не повезло. Они не только не наделены особым статусом, но и в любой момент могут угодить под топор. И июньская история тому подтверждение.

