Лесоповала не будет

Члены зеленой комиссии Общественного совета при Алмалинском акимате Алматы с первых дней контролируют реконструкцию сквера «Северный», который находится в историческом центре мегаполиса.

Поводом для посещения сквера стало сообщение активиста Омара Нурхайдарова, который выявил серьезное нарушение, а именно прокладку траншеи вплотную к корневой системе тянь-шаньских елей. Они растут вдоль тротуара по улице Айтеке-би. Ему пришлось вызвать сотрудника природоохранной полиции Алмалинского района для составления протокола. Омар – один из тех неравнодушных жителей Алматы, который трепетно относится к самому большому богатству свое­го родного города. Он считает, что подобные нарушения носят системный характер, являясь большой проблемой для управления зеленой экономики и других госорганов, выступающих заказчиками различных работ.

– Раскопка траншеи велась вплотную к зеленым насаждениям, и, конечно, корневая сис­тема повреждена. Учитывая, что деревья и так ослаблены, нет гарантии, что они переживут такой стресс. Заказчикам надо тщательнее подходить к подготовке проектов по реконструкции скверов и зеленых зон. Эти нарушения начинаются со стадии проектирования и согласования проектов, когда не учитываются деревья при прокладке траншей, строительстве тротуаров и велодорожек, – считает Омар Нурхайдаров.

Он отметил, что после согласования и обсуждения проекта реконструкции сквера «Северный» с активистами выяснилось: некоторые моменты будущих работ не придали огласке. Управление зеленой экономики не осуществляет в должной мере контроль за работой подрядчика, и эту работу выполняют жители города.

Напомним, что ранее Экологическое общество Алматы составило резолюцию на имя Президента РК Касым-Жомарта Токаева и акима Алматы Ерболата Досаева в защиту сквера «Северный», которая состоит из 11 пунктов. Общественники потребовали сохранения исторического облика и зеленых насаждений этого сквера, который является частью культурного наследия памятников архитектуры – здания КБТУ и Аллеи выдающихся деятелей. Было отмечено, что территория сквера официально входит в «охранную зону, зону регулирования застройки и охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия города Алматы».

По их мнению, проходящая капитальная реконструкция и строительство будут являться грубым нарушением законодательства, согласно которому не допускается изменение характера ландшафта, системы водоснабжения, растительности и других, предусмотренных режимом зоны, элементов.

Насколько обоснованы требования активистов, мы решили обсудить на месте с начальником участка ТОО «СК РеалСтрой» Олегом Соловьевым и главным специалистом управления зеленой экономики Думаном Каптагаевым. Собеседники в один голос заверили, что сохранение исторического облика сквера – главная задача в рамках его реконструкции.

Надо сказать, что, пройдя по скверу, мы не увидели там тяжелой техники и большегрузных машин, так как строительные материалы разгружают за его пределами. Убедились, что цветники и розарии не повреж­дены, и уже видны результаты санитарной обрезки деревьев. Представитель акимата отметил, что руководству подрядной организации поручено принять все меры по защите зеленых насаждений.

– Сквер был заложен 1959 году, и здесь было много высохших деревьев. Перед тем как приступить к ремонтным работам, мы обошли его вместе с активистами и насчитали 38 сухих деревьев, которые постепенно спиливаем. Люди порой не понимают, что аварийные и старые деревья надо убирать. На эмоциях заявляют, что «подрядчики устроили лесоповал». Вместо сухих и аварийных деревьев будут высажены молодые. Более того, предусмотрена дополнительная посадка, – говорит Олег Соловьев. – Посмотрите на эту аллею тянь-шаньских елей. Мы полностью почистили их от сухих веток, обработали биопрепаратами, специальными растворами, подкормили удобрениями, ели задышали и буквально ожили на наших глазах.

На вопрос, читал ли он резолюцию активистов и что может ответить на их требования, начальник участка выразил сомнение в том, что авторы петиции были в сквере. «Может, их смутила темно-зеленая сетка, которой обнесли сквер в целях соблюдения техники безопас­ности, и они решили, что за ней происходит что-то неладное», – предположил он.

По словам Олега Соловьева, сохранение исторического облика начинается с входной группы, куда будут возвращены скамейки из чугуна и дерева, планируется установка чугунных опор и светильников, а также урн отечественного производства. Никто не планировал снос и выкорчевку цветников-розариев на Аллее выдающихся деятелей. Не будут здесь устанавливаться ­игровые и спортивные площадки, а также не предусмот­рено прорытие дополнительных траншей на зеленой зоне и строи­тельство автоматической системы полива. Решено провести работы по реставрации ранее существовавших наземных траншей поливочной системы, то есть будет работать старый и надежный способ полива с распрыскивателем. И самое важное: резервуар для воды будет построен за пределами сквера под тротуаром.

Олег Соловьев заверил, что гранит вокруг памятников будет укреплен и сохранится в прежнем виде. Мощение тротуаров Аллеи выдающихся деятелей решено выполнить из гранита, так как он более долговечен.

К сожалению, одно из требований активистов – осуществить укладку кабелей для освещения исключительно под тротуарными дорогами, чтобы обеспечить защиту от повреждений зеленых насаждений и растительного травяного покрова сквера, не удалось сделать вдоль улицы Айтеке-би.

– Вскрытие тротуарной плитки и ее восстановление не предусмотрено в бюджете проекта, поэтому нам пришлось вручную копать траншеи возле аллеи тянь-шаньских елей, – признался Олег Соловьев.

Авторы резолюции также переживают за судьбу фонтанов «Тысяча струй». Они требовали разработать отдельный проект реставрации фонтанов согласно оригинальной проектной документации института «Алма-АтаГипрогор» 1969 года.

По словам Олега Соловьева, в результате обследования было выявлено, что все трубопроводы, насадки и арматура в результате длительного использования вышли из строя. В связи с этим будет выполнена полная замена системы трубопроводов из нержавеющей стали и насосной установки с наружными сетями, обеспечивающими функционирование фонтана. Для проведения всех технических работ привлечена субподрядная организация, которая имеет большой опыт работ именно в этой сфере. Все работы будут проводиться согласно оригинальной проектной документации. Также пройдет реставрация гранитного покрытия фонтана, устранят трещины и сколы. Первозданный исторический вид фонтана будет сохранен.