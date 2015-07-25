Лестница компетенций Свежий выпуск 416 Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Цель семинара «Современные тренды преподавания в высшей школе» – создание открытой дискуссионной площадки для обмена опытом и развития педагогического мастерства преподавателей высшей школы на пространстве СНГ. Организаторы надеются, что школа послужит повышению индивидуальной креативности ее участников, развитию инновационного, эффективного мышления и междисциплинарного подхода в преподавании. По мнению исполнительного директора Санкт-Петербургского международного института менеджмента Андрея Федорова, бизнес-образование может присутствовать на всех ступенях «лестницы компетенций». И в зависимости от того, что сейчас нужно студенту, преподавателю необходимо искать индивидуальный подход: кому-то дать больше инструментов, а кому-то – философскую концепцию.



