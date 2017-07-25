​Лет до ста расти нам без старости

Активно работает в сфере геронтологии группа специалистов, возглавляемая руководителем Медицинского центра Управления делами Президента РК, доктором медицинских наук, профессором, членом-корреспондентом НАН РК Валерием Бенбериным. Казахстан вписывается в общемировую тенденцию увеличения продолжительности жизни. Во всяком случае, людей, перешагнувших 90-летний рубеж, который считается порогом долголетия, у нас уже достаточно много.
Более того, по словам Валерия Бенберина, Всемирная организация здравоохранения расценивает темп старения населения Казахстана как ускоренный и прогнозирует, что к 2050 году каждый четвертый житель страны будет старше 60 лет.
– Хотя республика переступила порог старения населения сравнительно недавно, в ближайшем будущем этот процесс будет значительно ускоряться. Эксперты прогнозируют 11,5%-ный порог пожилых людей к 2030 году. Продление жизни, бессмертие волнуют человечество много веков, современная наука может в этом помочь. Множество факторов влияют на продолжительность жизни, но наибольший вес среди них имеют образ жизни и медицинские аспекты. При этом современная медицинская наука основана на использовании персонализированных медицинских данных, полученных с использованием молекулярно-генетического тестирования и математического моделирования механизмов развития заболеваний, – отметил Валерий Васильевич.
На протяжении многих лет Медицинский центр Управления делами Президента РК на своих клинических базах – в Центральной клинической больнице Медицинского центра Управления делами Президента РК в Алматы и в больнице медицинского центра в Астане – занимается изучением проблем профилактики возраст-ассоциированных заболеваний. При этом акцент делается на увеличение продолжительности здоровой жизни, то есть на улучшение качества жизни с сохранением трудоспособности.
– Эффективность этой программы наглядно демонстрирует рост числа пожилых людей и долгожителей, получающих медицинскую помощь в ЦКБ, – поясняет Валерий Васильевич. – Это было признано Правительством РК, и с целью обобщения опыта и разработки рекомендаций для практического здравоохранения всей республики был выделен грант Министерства образования и науки РК по изучению влияния образа жизни и медицинских факторов на темпы старения и повышению ресурса активного долголетия населения. В нашем понимании долголетие подразумевает под собой не просто увеличение календарного возраста, а сохранение социальной активности и востребованности пожилых людей. Об этом в своем Послании и говорит Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев.
Как известно, Всемирная организация здравоохранения несколько скорректировала возрастные параметры в сторону долголетия. Сейчас считается, что средний календарный возраст – от 45 до 59 лет, 60–74 – это пожилой возраст, 75–89 лет – старческий, 90 и выше – долгожители.
– Однако эта классификация относительна, так как существует понятие биологического возраста, – говорит Валерий Васильевич. – Так как календарный возраст отсчитывает только число прожитых лет, тогда как биологический – это состояние организма и его жизнеспособность.
Состояние сосудов сердца может характеризовать биологический возраст индивида. Проведенная нами оценка данных коронарографии и лечения инфаркта миокарда у пожилых с разным отношением к своему здоровью и приверженностью к соблюдению рекомендаций врачей это подтверждает. Пациенты, следящие за своим образом жизни, без вредных привычек, которые прислушиваются к рекомендациям врачей, сумели сохранить относительно удовлетворительное состояние сосудов сердца. И другую картину мы наблюдали у людей, когда в молодом возрасте у них возникали инфаркты миокарда на фоне ожирения, большого стажа курения, длительное время не посещавших врачей.
Физическая активность пожилых и стариков очень низкая, а это негативно сказывается на организме, так как из-за сложных патофизиологических механизмов (снижения легочной вентиляции, объема крови) уменьшается энергетический обмен. Про это многие говорят, но на деле мало кто понимает реальное значение здорового образа жизни до глубокой старости. Человек, занимающийся регулярно физическими нагрузками, думающий, социально активный, контролирующий свое здоровье, имеет высокие шансы прожить долгую и активную жизнь, утверждает Валерий Бенберин.
– Наше тридцатилетнее наблюдение за группой пожилых пациентов, регулярно, три раза в неделю посещавших зал лечебной физкультуры, показало убедительное позитивное влияние физических нагрузок на сохранение сосудов сердца. Большую роль играет качество питания – употребление низкокалорийных продуктов – овощей и фруктов, ограничение жирного, жареного. Актуальность нашей работы имеет не только прикладную, но и фундаментальную основу. Так, совместно с учеными Назарбаев Университета, изучавшими молекулярно-генетические основы старения, роль малых молекул, мы разработали парадигму активного долголетия. Благодаря этому появится уникальная возможность для разработки национальных программ сохранения трудовых ресурсов в стране, – уверен Валерий Васильевич.
Отмечая важность проведенных исследований, надо сказать, что научная работа коллектива авторов Медицинского центра Управления делами Президента РК и Назарбаев Университета под руководством доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента НАН РК Валерия Бенберина по изучению активного долголетия выдвинута на соискание Государственной премии РК им. Аль-Фараби. Воистину такой многолетний кропотливый труд с большой практической результативностью достоин высокой награды.