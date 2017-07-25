​Лет до ста расти нам без старости

Активно работает в сфере геронтологии группа специалис­тов, возглавляемая руководителем Медицинского центра Управления делами Президента РК, доктором медицинских наук, профессором, членом-коррес­пондентом НАН РК Валерием Бенбериным. Казах­стан вписывается в общемировую тенденцию увеличения продолжительности жизни. Во всяком случае, людей, перешагнувших 90-летний рубеж, который считается порогом долголетия, у нас уже достаточно много.

Более того, по словам Валерия Бенберина, Всемирная организация здравоохранения расценивает темп старения населения Казахстана как ускоренный и прогнозирует, что к 2050 году каждый четвертый житель страны будет старше 60 лет.

– Хотя республика переступи­ла порог старения населения сравнительно недавно, в ближайшем будущем этот процесс будет значительно ускоряться. Эксперты прогнозируют 11,5%-ный порог пожилых людей к 2030 году. Продление жизни, бессмертие волнуют человечество много веков, современная наука может в этом помочь. Множество факторов влия­ют на продолжительность жизни, но наибольший вес среди них имеют образ жизни и медицинские аспекты. При этом современная медицинская нау­ка основана на использовании персонализированных медицинских данных, полученных с использованием молекулярно-генетического тестирования и математического моделирования механизмов развития заболеваний, – отметил Валерий Васильевич.

На протяжении многих лет Медицинский центр Управления делами Президента РК на своих клинических базах – в Центральной клинической больнице Медицинского центра Управления делами Президента РК в Алматы и в больнице медицинского центра в Астане – занимается изучением проблем профилактики возраст-ассоциированных заболеваний. При этом акцент делается на увеличение продолжительнос­ти здоровой жизни, то есть на улучшение качества жизни с сохранением трудоспособности.

– Эффективность этой програм­мы наглядно демонстрирует рост числа пожилых людей и долгожителей, получающих медицинскую помощь в ЦКБ, – поясняет Валерий Васильевич. – Это было признано Правительством РК, и с целью обобщения опыта и разработки рекомендаций для прак­тического здравоохранения всей республики был выделен грант Министерства образования и науки РК по изучению влияния образа жизни и медицинских факторов на темпы старения и повышению ресурса активного долголетия населения. В нашем понимании долголетие подразумевает под собой не просто увеличение календарного возраста, а сохранение социальной активности и востребованности пожилых людей. Об этом в своем Послании и говорит Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения нес­колько скорректировала возрастные параметры в сторону долголетия. Сейчас считается, что средний календарный возраст – от 45 до 59 лет, 60–74 – это пожилой возраст, 75–89 лет – старческий, 90 и выше – долгожители.

– Однако эта классификация относительна, так как существует понятие биологического возраста, – говорит Валерий Васильевич. – Так как календарный возраст отсчитывает только чис­ло прожитых лет, тогда как биологический – это состояние организма и его жизнеспособность.

Состояние сосудов сердца может характеризовать биологический возраст индивида. Проведенная нами оценка данных коронарографии и лечения инфарк­та миокарда у пожилых с разным отношением к своему здоровью и приверженностью к соблюдению рекомендаций врачей это подтверждает. Пациенты, следящие за своим образом жизни, без вредных привычек, которые прислушиваются к рекомендациям врачей, сумели сохранить относительно удовлетворительное состояние сосудов сердца. И другую картину мы наблюдали у людей, когда в молодом возрасте у них возникали инфаркты миокарда на фоне ожирения, большого стажа курения, длительное время не посещавших врачей.

Физическая активность пожилых и стариков очень низкая, а это негативно сказывается на организме, так как из-за сложных патофизиологических механизмов (снижения легочной вентиляции, объема крови) уменьшается энергетический обмен. Про это многие говорят, но на деле мало кто понимает реальное значение здорового образа жизни до глубокой старос­ти. Человек, занимаю­щийся регулярно физическими нагрузками, думающий, социально активный, контролирующий свое здоровье, имеет высокие шансы прожить долгую и активную жизнь, утверж­дает Валерий Бенберин.

– Наше тридцатилетнее наблю­дение за группой пожилых пациентов, регулярно, три раза в неделю посещавших зал лечебной физкультуры, показало убедительное позитивное влияние физических нагрузок на сохранение сосудов сердца. Большую роль играет качество питания – употребление низкокалорийных продуктов – овощей и фруктов, ограничение жирного, жареного. Актуальность нашей работы имеет не только прикладную, но и фундаментальную основу. Так, совместно с учеными Назарбаев Университета, изучавшими молекулярно-генетические основы старения, роль малых молекул, мы разработали парадигму активного долголетия. Благодаря этому появится уникальная возможность для разработки нацио­нальных программ сохранения трудовых ресурсов в стране, – уверен Валерий Васильевич.

Отмечая важность проведенных исследований, надо сказать, что научная работа коллектива авторов Медицинского центра Управления делами Президента РК и Назарбаев Университета под руководством доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента НАН РК Валерия Бенберина по изучению активного долголетия выдвинута на соискание Государственной премии РК им. Аль-Фараби. Воистину такой многолетний кропотливый труд с большой практической результативнос­тью достоин высокой награды.