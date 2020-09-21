Лета не хватило

Весной Караганду облетела новость о том, что в городе отремонтируют 421 придомовую площадку. В одних дворах обновят асфальтное покрытие, поставят новые бордюры и лавочки, а в других сделают детские площадки. На них выделили деньги и из местного бюджета, и из республиканского – по программе «Дорожная карта занятости на 2020–2021 годы». Горожане размечтались о больших горках, качелях, тренажерах и спортивном поле... А потом пришло разочарование.

Во дворах стали стелить искусственный газон площадью 100 кв. м. На нем установили 3 тренажера, качели, детский спортивный и игровой комплексы. Все это заняло небольшой кусочек двора, а остальное пространство осталось голым и неухоженным. Горожане стали возмущаться, но они не знали, что в некоторых дворах и этого нет.

«Хочу поделиться «благоуст­ройством» нашего двора, – написала в Instagram карагандинка Татьяна Алексеева. – Во дворе по улице Зелинского, 17 и 15 постелили искусственную травку, и на этом все. Ни горки детям, ни домика – ничего не сделали. Сказали, больше ничего делать не будут! А ведь скоро зима».

За благоустройство дворов отвечают районные акиматы Караганды. Корреспондент «КП» попытался выяснить у чиновников, почему до сих пор недоукомплектованы детские площадки. Оказалось, всему виной слишком большой объем работ. Местные заводы не успевают выпускать качели, карусели и спортивные тренажеры.

– У нас обустраивается 169 детских площадок, 79 из которых укомплектованы игровыми и спортивными элементами, – сообщил аким Октябрьского района Караганды Мейрам Кожухов. – 23 площадки оснащены ими на 50% и 47 площадок – на 30%. Заводы обещают поставить оборудование в ближайшие 2 месяца. Время есть, потому что договор на установку детских площадок действует до конца октября.

Карагандинцев такая перспектива не радует. Ведь их детям было в радость покататься на горке и позаниматься на тренажере летом. Теперь же, когда в город пришли осенние холода и дожди, вряд ли кто-то рискнет сесть на железные качели.