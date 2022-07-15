Летальность по COVID-19 доведена до нуля в Казахстане – глава Минздрава

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В Казахстане с 20 июня отмечается рост заболеваемости. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла в 2,5 раза – с 1 030 до 2 558 случаев. В сутки регистрируется до 1300 подтвержденных случаев и до 15 неподтвержденных. По итогам июня в 70% случаев образцы относятся к варианту "Омикрон ВА.5", остальные 30 процентов характерны для варианта "Стелс Омикрон", – сообщила Ажар Гиният.

По ее словам, как и раньше, рост заболеваемости начинается с мегаполисов страны: Алматы, Нур-Султана и Шымкента. За последнюю неделю 70% заболевших приходится на Алматы и Нур-Султан.

"Несмотря на подъем заболеваемости, уровень госпитализации больных остается низким. По состоянию на 15 июля стационарную помощь по КВИ в республике оказывают 139 инфекционных больниц. На сегодня госпитализировано 570 пациентов, занятость коек составляет 20 процентов", – дополнила глава Минздрава.

Она подчеркнула, что болезнь чаще всего протекает в легкой форме, а летальность на сегодня доведена до нуля.